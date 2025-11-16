سهمیه سوخت صنایع ۲۰ درصد افزایش یافت

به گزارش ایلنا: ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، از تامین سوخت ژنراتور‌های برق را چالش پیش روی صنایع خواند و گفت:با توجه به ناترازی‌هایی انرژی و قطعی‌های مکرر برق، صنایع اقدام به خرید دیزل ژنراتور کردند که نیاز به تامین سوخت گازوئیل دارد.

وی افزود: وزارت صمت از سال‌های گذشته مسئولیت تامین سوخت معادن و صنایع را بر عهده داشته و سعی کرده است از طریق تامین سهمیه مشکلات این بخش را به حداقل برساند.

