سهمیه سوخت صنایع ۲۰ درصد افزایش یافت
معاون صنایع عمومی وزارت صمت، از تداوم حمایت وزارت صمت از تولید داخل در برابر ناترازیها با افزایش ۲۰ درصدی سهمیه سوخت از محل یارانه دولت و بورس انرژی خبر داد.
به گزارش ایلنا: ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، از تامین سوخت ژنراتورهای برق را چالش پیش روی صنایع خواند و گفت:با توجه به ناترازیهایی انرژی و قطعیهای مکرر برق، صنایع اقدام به خرید دیزل ژنراتور کردند که نیاز به تامین سوخت گازوئیل دارد.
وی افزود: وزارت صمت از سالهای گذشته مسئولیت تامین سوخت معادن و صنایع را بر عهده داشته و سعی کرده است از طریق تامین سهمیه مشکلات این بخش را به حداقل برساند.