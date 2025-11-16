ایران به دنبال افزایش سهم خود در بازار لوازم خانگی عراق

به گزارش ایلنا: در این نشست که با حضور یحیی آل‌اسحاق و سنجابی، رئیس و دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق برگزار شد، راه‌های گسترش صادرات لوازم خانگی به عراق بررسی شد .

در آغاز جلسه، نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن، با اشاره به رکود بازار داخلی و افزایش موجودی تولید، صادرات را اجتناب‌ناپذیر توصیف کرد و بر کیفیت محصولات ایرانی تأکید گذاشت.

رزازی رئیس دوره‌ای کمیسیون صادرات انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، عراق را به‌دلیل قرابت‌های فرهنگی و سیاسی و نبود تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی در آن کشور،دست‌یافتنی‌ترین بازار هدف خواند و از نمایندگان اتاق مشترک خواستار ارائه راهکارهای عملی برای تسهیل صادرات شد.



در ادامه، یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه روابط ایران و عراق استراتژیک و پایدار است گفت : حجم مبادلات رسمی سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار بود و هدف سه‌ساله رسیدن به ۲۰ میلیارد دلار است.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به تقویت امنیت در عراق و ورود شرکت‌های خارجی، تجارت دو کشور را نامتوازن توصیف کرد و افزود : واردات ایران از عراق تنها ۴۰۰ میلیون دلار در سال گذشته بوده است.

آل‌اسحاق تأکید کرد : در پنج سال آینده هوش مصنوعی فرایندهای تولید، بازاریابی و فروش را متحول خواهد کرد و بر همین اساس پیشنهاد می‌کنم صنعت لوازم خانگی با راهبری انجمن، برنامه‌ای پنج‌ساله برای تصاحب بازارهای صادراتی تدوین کند.

وی افزود: بخشی از مشکلات صادرات به ناآشنایی تولیدکنندگان با مسائل حقوقی بازمی‌گردد و اتاق مشترک آماده همکاری در این حوزه است.

در بخش پایانی نشست، جهانبخش سنجابی دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، با اشاره به برگزاری سالانه نمایشگاه لوازم خانگی در بغداد و اربیل، از امکان ایجاد پاویون اختصاصی برای ایران در دوره بعد خبر داد.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد : عراقی‌ها از زمان سقوط صدام تاکنون ۱۲۰۰ کد تعرفه وارداتی داشته‌اند که ۱۱۴۶ مورد همچنان فعال است و سهم ایران ۲۹۲ کد است این رقم قابل افزایش بوده و ایران مزیت رقابتی دارد.

سنجابی افزود: لوازم خانگی از نظر مزیت وارداتی در عراق رتبه سوم را دارد و سرمایه‌گذاری مستقیم در این کشور برای توسعه صادرات حیاتی است .

