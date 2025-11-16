ایران به دنبال افزایش سهم خود در بازار لوازم خانگی عراق
کمیسیون تخصصی صادرات انجمن صنایع لوازم خانگی ایران روز شنبه ۲۴ آبان در محل انجمن تشکیل جلسه داد.
به گزارش ایلنا: در این نشست که با حضور یحیی آلاسحاق و سنجابی، رئیس و دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق برگزار شد، راههای گسترش صادرات لوازم خانگی به عراق بررسی شد .
در آغاز جلسه، نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن، با اشاره به رکود بازار داخلی و افزایش موجودی تولید، صادرات را اجتنابناپذیر توصیف کرد و بر کیفیت محصولات ایرانی تأکید گذاشت.
رزازی رئیس دورهای کمیسیون صادرات انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، عراق را بهدلیل قرابتهای فرهنگی و سیاسی و نبود تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی در آن کشور،دستیافتنیترین بازار هدف خواند و از نمایندگان اتاق مشترک خواستار ارائه راهکارهای عملی برای تسهیل صادرات شد.
در ادامه، یحیی آلاسحاق با بیان اینکه روابط ایران و عراق استراتژیک و پایدار است گفت : حجم مبادلات رسمی سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار بود و هدف سهساله رسیدن به ۲۰ میلیارد دلار است.
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به تقویت امنیت در عراق و ورود شرکتهای خارجی، تجارت دو کشور را نامتوازن توصیف کرد و افزود : واردات ایران از عراق تنها ۴۰۰ میلیون دلار در سال گذشته بوده است.
آلاسحاق تأکید کرد : در پنج سال آینده هوش مصنوعی فرایندهای تولید، بازاریابی و فروش را متحول خواهد کرد و بر همین اساس پیشنهاد میکنم صنعت لوازم خانگی با راهبری انجمن، برنامهای پنجساله برای تصاحب بازارهای صادراتی تدوین کند.
وی افزود: بخشی از مشکلات صادرات به ناآشنایی تولیدکنندگان با مسائل حقوقی بازمیگردد و اتاق مشترک آماده همکاری در این حوزه است.
در بخش پایانی نشست، جهانبخش سنجابی دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق، با اشاره به برگزاری سالانه نمایشگاه لوازم خانگی در بغداد و اربیل، از امکان ایجاد پاویون اختصاصی برای ایران در دوره بعد خبر داد.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد : عراقیها از زمان سقوط صدام تاکنون ۱۲۰۰ کد تعرفه وارداتی داشتهاند که ۱۱۴۶ مورد همچنان فعال است و سهم ایران ۲۹۲ کد است این رقم قابل افزایش بوده و ایران مزیت رقابتی دارد.
سنجابی افزود: لوازم خانگی از نظر مزیت وارداتی در عراق رتبه سوم را دارد و سرمایهگذاری مستقیم در این کشور برای توسعه صادرات حیاتی است .