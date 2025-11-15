خبرگزاری کار ایران
کاهش ۱۱ درصدی تحویل برق به صنایع در پنج ماه نخست

یک مقام مسئول از برآورد عدم‌النفع بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در حوزه انرژی کشور خبر داد و گفت: تحویل برق به صنایع در پنج ماه نخست سال جاری کاهش ۱۱ درصدی یافته است.

به گزارش ایلنا: علیرضا گرشاسبی، مدیرکل سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پایش وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برآوردها نشان می‌دهد عدم‌النفع صنایع از حوزه انرژی کشور به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گفته وی، این میزان خسارت شامل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در بخش گاز و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در بخش برق است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که این عدم‌توازن در سال جاری نیز تشدید خواهد شد.

گرشاسبی همچنین از کاهش ۱۱ درصدی تحویل برق به صنایع در پنج ماه نخست سال جاری خبر داد و افزود: این کاهش در میزان انرژی تحویلی به تولیدات صنعتی، علاوه بر تأثیر منفی بر پایداری انرژی کشور، موجب افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید شده است.

وی بیان کرد: محاسبات معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت نشان می‌دهد که هزینه تولید برق در حال حاضر بیش از سه برابر تعرفه‌های رسمی است که دولت برای مصرف‌کنندگان خانگی و صنعتی اعلام کرده است. این افزایش هزینه‌ها چالشی جدی برای بخش تولید ایجاد کرده و فشار بیشتری بر صنایع وارد می‌کند.

گرشاسبی در ادامه تأکید کرد: تحولات اخیر در حوزه انرژی می‌تواند تأثیرات عمیقی بر صنایع کشور داشته باشد و حل این مشکلات نیازمند اقدامات فوری برای ثبات و پایداری انرژی در آینده است.

وی از ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر میان وزارتخانه‌های مرتبط با انرژی و بخش‌های صنعت و تولید سخن گفت و تأکید کرد: تنها از طریق همکاری‌های گسترده می‌توان راه‌حل‌های مؤثری برای کاهش هزینه‌ها و مقابله با چالش‌های پیش‌رو در این حوزه پیدا کرد.

 

