افزایش تامین ارز واردات

ایلنا: تا روز ۲۱ آبان، ۳۶ میلیارد و ۳۴۳ میلیون دلار برای واردات انواع کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات، توسط بانک مرکزی تامین شده است. آماری که نشان می‌دهد بانک مرکزی نسبت به سال گذشته، تامین ارز بیشتری را نسبت به سال قبل انجام داده است.

این میزان از تامین ارز برای کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات، در حالی صورت گرفته است که در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۳ (دو روز بیشتر نسبت به سال ۱۴۰۴) میزبان ارز تامین شده کم‌تر بود. طبق آمارهای بانک مرکزی پیش بینی می‌شود که میزان تامین ارز تا پایان ۲۳ آبان امسال، از میزان ارز تامین شده سال گذشته در همین بازه زمانی عبور کند.

با اعلام بانک مرکزی میزان ارز تامین شده تا تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ برای کالاهای اساسی و دارو معادل ۹ میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی معادل ۲۵ میلیارد و ۹۷۶ میلیون دلار و برای خدمات معادل ۹۶۰ میلیون دلار بوده است. میزان تامین ارز این کالاها اما برای سال پیش تا تاریخ ۲۳ آبان (دو روز بیشتر) به ترتیب برای کالاهای اساسی و دارو معادل ۹ میلیارد و ۳۹۷ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی معادل ۲۳ میلیارد و ۹۸۹ میلیون دلار و برای خدمات معادل ۹۴۵ میلیون دلار بوده است.

برای بخش صنایع نیز از ابتدای سال گذشته تا تاریخ ۲۳ آبان سال گذشته، مبلغ ۳۳ میلیارد و ۶۰۹ میلیون دلار تامین شده بود و امسال اما طبق آمار اعلام شده، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴، برای صنایع ۲۵ میلیارد و ۹۷۶ میلیون دلار تامین شده است. در زمینه صنایع نیز پیش بینی می‌شود این مبلغ از میزان سال گذشته عبور کند.

گفتنی است تا روز ۲۱ آبان ۱۴۰۴ در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۷۳ هزار و ۳۱۵ تومان، یورو با نرخ ۸۴ هزار و ۹۹۵ تومان و درهم با نرخ ۱۹ هزار و ۹۶۳ تومان مورد مبادله قرار گرفت. هم‌چنین تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۷۱ هزار و ۱۸۰ تومان، مبادله یورو با نرخ ۸۲ هزار و ۵۱۹ تومان و مبادله درهم با نرخ ۱۹ هزار و ۳۸۲ تومان بود.

مورخ چهارشنبه (۲۳ آبان ۱۴۰۳ ) در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ ۵۱ هزار و ۵۹۵ تومان، یورو با نرخ ۵۴ هزار و ۶۸۵ تومان و درهم با نرخ ۱۴ هزار و ۴۹ تومان مورد مبادله قرار گرفت. هم‌چنین تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ ۵۰ هزار و ۱۹۰ تومان، مبادله یورو با نرخ ۵۳ هزار و ۱۹۵ تومان و مبادله درهم با نرخ ۱۳ هزار و ۶۶۶ تومان بود.

