حذف سقف بهینه سازی ارزی از گروه کالایی ۲۲
گلناز نصرالهی مشاور وزیر صمت در نامهای به حمیدرضا بزی سرپرست مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت وزارت صمت موضوع حذف سقف بهینه سازی ارزی از گروه کالایی ۲۲ را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا؛ در این نامه آمده است: پیرو نامه شماره ۶۳۶۹۹۱۶ مورخ ۳ آبان ۱۴۰۴ و عطف به مصوبه جلسه کمیته ارزی مورخ ۱۹ مهر ۱۴۰۴ مبنی بر حذف کنترل ۱۲۰ درصد ثبت سفارشات سه سال گذشته برای کد تعرفههای مرتبط با کالاهای مواد اولیه و واسطهای ضروری از گروه کالایی ۲۲، به پیوست نامه ۶۴۷۹۶۷۸ شماره مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ و نامه ۶۳۸۴۲۲۰ مورخ ۴ آبان ۱۴۰۴ معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات برای دستور اقدام ارسال میگردد.
گفتنی است، بهینهسازی مصارف ارزی از سیاستهای دولت برای مدیریت بازار ارز و بهرهگیری مؤثر از منابع ارزی کشور به شمار میرود و هدف آن جلوگیری از اتلاف منابع است. با این حال، اجرای این سیاست در عمل با چالشهایی مواجه بوده و در برخی موارد زمینهساز ایجاد انحصار، رانت و امضای طلایی در تخصیص ارز شد و مورد انتقاد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قرار گرفته بود.
گروه کالایی ۲۲ نیز شامل آن دسته از مواد اولیه تولیدی است که یا معادل ایرانی ندارند و یا تولید داخلی آنها پاسخگوی نیاز بازار نخواهد بود. از این محصولات باید به برخی از مواد اولیه دارویی، مواد اولیه نساجی خاص، پودر فلاکس، بعضی از قطعات و تجهیزات خاص صنعتی و… اشاره کرد.