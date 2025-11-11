خبرگزاری کار ایران
حذف سقف بهینه سازی ارزی از گروه کالایی ۲۲

حذف سقف بهینه سازی ارزی از گروه کالایی ۲۲
گلناز نصرالهی مشاور وزیر صمت در نامه‌ای به حمیدرضا بزی سرپرست مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت وزارت صمت موضوع حذف سقف بهینه سازی ارزی از گروه کالایی ۲۲ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا؛ در این نامه آمده است: پیرو نامه شماره ۶۳۶۹۹۱۶ مورخ ۳ آبان ۱۴۰۴ و عطف به مصوبه جلسه کمیته ارزی مورخ ۱۹ مهر ۱۴۰۴ مبنی بر حذف کنترل ۱۲۰ درصد ثبت سفارشات سه سال گذشته برای کد تعرفه‌های مرتبط با کالاهای مواد اولیه و واسطه‌ای ضروری از گروه کالایی ۲۲، به پیوست نامه ۶۴۷۹۶۷۸ شماره مورخ ۱۴ آبان ۱۴۰۴ و نامه ۶۳۸۴۲۲۰ مورخ ۴ آبان ۱۴۰۴ معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات برای دستور اقدام ارسال می‌گردد.

گفتنی است، بهینه‌سازی مصارف ارزی از سیاست‌های دولت برای مدیریت بازار ارز و بهره‌گیری مؤثر از منابع ارزی کشور به شمار می‌رود و هدف آن جلوگیری از اتلاف منابع است. با این حال، اجرای این سیاست در عمل با چالش‌هایی مواجه بوده و در برخی موارد زمینه‌ساز ایجاد انحصار، رانت و امضای طلایی در تخصیص ارز شد و مورد انتقاد بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قرار گرفته بود.

گروه کالایی ۲۲ نیز شامل آن دسته از مواد اولیه تولیدی است که یا معادل ایرانی ندارند و یا تولید داخلی آن‌ها پاسخگوی نیاز بازار نخواهد بود. از این محصولات باید به برخی از مواد اولیه دارویی، مواد اولیه نساجی خاص، پودر فلاکس، بعضی از قطعات و تجهیزات خاص صنعتی و… اشاره کرد.

 

