نشست وزارت صمت با انجمن صنایع لوازم خانگی درباره موانع تولید

محمد وصالی، مدیرکل دفتر تخصصی لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با حضور در انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در نشستی با اعضای هیئت مدیره و شماری از تولیدکنندگان عضو این انجمن، درباره مهم‌ترین مسائل و چالش‌های این صنعت به گفت‌وگو نشست.

به گزارش ایلنا: در این جلسه، موضوعاتی از جمله نحوه تخصیص ارز، موانع تولید، و همچنین اجرای قانون ته‌لنجی و ملوانی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

وصالی در بخشی از سخنان خود با اشاره به روند تخصیص ارز برای تولیدکنندگان، توضیحاتی درباره اولویت‌های در نظر گرفته‌شده از سوی دفتر تخصصی لوازم خانگی ارائه داد و تأکید کرد :  تلاش وزارتخانه بر تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه و حمایت از تولید داخلی متمرکز است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به بهبود وضعیت تولید در این بخش گفت:  هرچند شاخص‌های تولید در صنعت لوازم خانگی همچنان  منفی است، اما با همت تولیدکنندگان و روند کلی رو به بهبود است.

وصالی افزود: دفتر تخصصی لوازم خانگی با همکاری نزدیک بخش خصوصی در تلاش است تا با رفع موانع ارزی و اصلاح برخی مقررات، مسیر توسعه صنعت لوازم خانگی کشور را هموارتر کند.

 

