به گزارش ایلنا: پس از سال‌ها محدودیت و ممنوعیت، روند واردات کالا بدون انتقال ارز بار دیگر به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفته است. از سال ۱۳۹۷، طبق سیاست‌های ارزی اعلام‌شده، واردات بدون انتقال ارز به‌طور کامل ممنوع شد و تمامی مبادلات تجاری تنها از مسیر رسمی بانکی و با منشأ ارز مشخص امکان‌پذیر بود.

اگرچه در یکی‌دو سال اخیر واردات از محل صادرات خود تشدید شد و بخشی از نیازهای تولیدکنندگان از این طریق تأمین گردید، اما همچنان واردات بدون انتقال ارز—به‌ویژه برای تجهیزات صنعتی—فاقد مجوز رسمی بوده است.

این ممنوعیت تا هفته‌های اخیر پابرجا بود، تا اینکه در اتاق بازرگانی تهران زمزمه‌هایی درباره رایزنی برای صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز برای برخی گروه‌های کالایی از جمله ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات خاص مطرح شد.

حالا خبرهای تازه از توافق اولیه میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی حکایت دارد؛ توافقی که مسیر واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی بدون الزام به انتقال ارز را برای دارندگان پروانه بهره‌برداری باز کرده است.

در پی جلسه اخیر وزیر صمت با رئیس‌کل بانک مرکزی، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی توسط فعالان دارای پروانه بهره‌برداری از این پس بدون انتقال ارز تسهیل خواهد شد. هنوز جزییاتی از این موضوع از سوی مراجع رسمی اعلام نشده است، صدور این مجوز به معنای تغییر بخش جدی از سیاست ارزی در دوره تحریمی ۷ سال اخیر خواهد بود.

لازم به ذکر است؛ ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات خطوط تولید در بسته حمایت از تولید بعد از جنگ ۱۲ روزه مجاز شده بود اما گزارشی از اجرایی شدن آن مطرح نشد.

انتهای پیام/