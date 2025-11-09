تامین ۳ میلیارد دلار برای واردات ماشینآلات و تجهیزات تولید
حجم تأمین ارز برای واردات ماشینآلات و تجهیزات تولید در سال جاری از مرز سه میلیارد دلار عبور کرد و کل تأمین ارز بانک مرکزی برای واردات کالا و خدمات به بیش از ۳۵.۶ میلیارد دلار رسید.
به گزارش ایلنا: از ابتدای سال جاری تا ۱۷ آبان ماه، بیش از ۳۵ میلیارد و ۶۴۷ میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات توسط بانک مرکزی تامین شد.
از این میزان ۲۵ میلیارد و ۵۰۳ میلیون دلار به بخش تجارت و بازرگانی اختصاص یافته است.
بر این اساس، از ابتدای سال جاری تا ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۴، میزان ارز تأمینی برای گروههای «صنایع حمل و نقل و خودرو»، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» و «ماشین آلات و تجهیزات تولید» به ترتیب بیش از ۵.۲، ۳.۳ و ۳ میلیارد دلار بوده است. «صنایع شیمیایی و پلیمری» و «صنایع معدنی» نیز به ترتیب بیش از ۲.۶ و ۱.۸ میلیارد دلار دریافت کرده اند. سهم بخش «منسوجات و پوشاک» نیز ۶۷۰ میلیون دلار ارز بوده است.
گفتنی است؛ هشت میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار به سایر صنایع تخصیص داده شده است.
همچنین ۹ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده که در رتبه دوم قرار دارد.بر اساس این گزارش، برای تامین نیازهای خدماتی کشور نیز ۹۵۴ میلیون دلار ارز در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.