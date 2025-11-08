بررسی آزمونهای ایمنی سیستم روشنکننده اجاق گاز
جلسه کمیسیون تدوین استاندارد سیستم روشنکننده اجاق گاز خانگی روز چهارشنبه ۱۴ آبانماه در سالن کنفرانس شماره ۲ خانه تشکلهای اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
ایلنا: در این نشست، شرکت «شتاب صنعت رهاورد» تولیدکننده ترانس جرقهزن اجاق گاز خانگی نتایج تحقیقات یکماهه خود را با اعضای کمیسیون به اشتراک گذاشت و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
در آغاز جلسه، انتظاری، مدیرعامل شرکت شتاب صنعت رهاورد، خواستار همکاری سازمانهای ذیربط و اعضای کمیسیون برای اطلاعرسانی درباره نوع، محل تهیه و مراجع کالیبراسیون تجهیزات آزمون سیستم روشنکننده اجاق گاز از طریق گروههای کاری و پیامرسانها شد.
در ادامه، نتایج مطالعات اخیر در قالب ارائهای پاورپوینت مطرح شد و مجموعهای از آزمونهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفت، از جمله:
- آزمون لرزش (vibration test) و تداخل الکترومغناطیسی (EMI)
- آزمون دوام با دستگاه سیکلزن خودکار و تعیین فرکانس مناسب عبور آزمون
- تعریف دقیق بار مقاومتی در فرآیند تست
- تصویب دامنه دمایی از منفی ۱۰ تا ۱۸۰ درجه سانتیگراد برای آزمون تغییرات دمای شدید
- بررسی آزمون رطوبت و مقاومت عایقی الکترود جرقه با پوشش سرامیکی، با اشاره به نبود رفرنس استاندارد برای ولتاژ ۵۰۰ ولت
- تأیید روش آزمون نشتی جریان برای سیمهای الکترود
- افزودن آزمون استحکام دیالکتریک و نیروی کورس نهایی میکروسوئیچ
- طرح مشکل در اندازهگیری مقاومت بین پایههای میکروسوئیچ با مولتیمتر
- تشریح روش انجام آزمون دمای بالا و پایین برای میکروسوئیچ رشتهای
- تأکید بر ضرورت تمهیدات ایمنی به دلیل عبور جریان ۲۲۰ ولت از میکروسوئیچ
- بررسی مقاومت در برابر مواد شیمیایی و تأکید بر استفاده از واشر سیلیکونی برای آببندی زیر سر شعلهها
- و در نهایت، بررسی آزمون عملکرد تحت ولتاژ متغیر برای میکروسوئیچ رشتهای.
هدف از این نشست، همگرایی دیدگاههای فنی و تدوین استانداردی ملی برای افزایش ایمنی و کیفیت سیستمهای روشنکننده اجاق گاز خانگی بوده است.