ایلنا: در این نشست، شرکت «شتاب صنعت رهاورد» تولیدکننده ترانس جرقه‌زن اجاق گاز خانگی نتایج تحقیقات یک‌ماهه خود را با اعضای کمیسیون به اشتراک گذاشت و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

در آغاز جلسه، انتظاری، مدیرعامل شرکت شتاب صنعت رهاورد، خواستار همکاری سازمان‌های ذی‌ربط و اعضای کمیسیون برای اطلاع‌رسانی درباره نوع، محل تهیه و مراجع کالیبراسیون تجهیزات آزمون سیستم روشن‌کننده اجاق گاز از طریق گروه‌های کاری و پیام‌رسان‌ها شد.

در ادامه، نتایج مطالعات اخیر در قالب ارائه‌ای پاورپوینت مطرح شد و مجموعه‌ای از آزمون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت، از جمله:

آزمون لرزش (vibration test) و تداخل الکترومغناطیسی (EMI)

آزمون دوام با دستگاه سیکل‌زن خودکار و تعیین فرکانس مناسب عبور آزمون

تعریف دقیق بار مقاومتی در فرآیند تست

تصویب دامنه دمایی از منفی ۱۰ تا ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد برای آزمون تغییرات دمای شدید

بررسی آزمون رطوبت و مقاومت عایقی الکترود جرقه با پوشش سرامیکی، با اشاره به نبود رفرنس استاندارد برای ولتاژ ۵۰۰ ولت

تأیید روش آزمون نشتی جریان برای سیم‌های الکترود

افزودن آزمون استحکام دی‌الکتریک و نیروی کورس نهایی میکروسوئیچ

طرح مشکل در اندازه‌گیری مقاومت بین پایه‌های میکروسوئیچ با مولتی‌متر

تشریح روش انجام آزمون دمای بالا و پایین برای میکروسوئیچ رشته‌ای

تأکید بر ضرورت تمهیدات ایمنی به دلیل عبور جریان ۲۲۰ ولت از میکروسوئیچ

بررسی مقاومت در برابر مواد شیمیایی و تأکید بر استفاده از واشر سیلیکونی برای آب‌بندی زیر سر شعله‌ها

و در نهایت، بررسی آزمون عملکرد تحت ولتاژ متغیر برای میکروسوئیچ رشته‌ای.

هدف از این نشست، همگرایی دیدگاه‌های فنی و تدوین استانداردی ملی برای افزایش ایمنی و کیفیت سیستم‌های روشن‌کننده اجاق گاز خانگی بوده است.

