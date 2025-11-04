طرح بهینهسازی ارز تولید را متوقف میکند
محمدی دانیالی گفت: بانک مرکزی در هفتماهه نخست سال حدود ۳۴ میلیارد دلار ارز تخصیص داده، اما تخصیص ارز به صنعت لوازم خانگی در نیمه اول سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایلنا؛ علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، روز دوشنبه در جلسه شورای گفتوگو در اتاق بازرگانی ایران که با حضور ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت برگزار شد، هشدار داد که طرح بهینهسازی مصارف ارزی بانک مرکزی، تولید در صنعت لوازم خانگی را در ششماهه دوم سال و سال آینده با خطر توقف روبهرو کرده است.
وی افزود: محدودیتهای جدید برای ثبت سفارش باعث شده بسیاری از تعرفههای این صنعت حتی امکان ورود به صف تخصیص ارز ششماهه را نداشته باشند.
رییس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم حانگی ایران ادامه داد: آزادسازی واردات تهلنجی نیز ضربه نهایی به تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.
محمدی دانیالی خواستار توقف این طرح و توجه فوری دولت به تأمین ارز برای صنعت لوازم خانگی شد و اعلام کرد که شورای گفتوگو پیگیری این درخواست را بر عهده خواهد گرفت.