ایلنا: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴ در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور با اشاره به انحلال بانک آینده، بر اهمیت نقش نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: وضعیت بحرانی بانک آینده که منجر به انحلال آن شد، بار دیگر اهمیت نقش نظارتی بانک مرکزی در جلوگیری از بروز آشفتگی در نظام بانکی کشور را یادآوری می‌کند.

او تأکید کرد: در صورتی که بانک مرکزی نقش نظارتی خود را در سالیان اخیر به خوبی و به موقع ایفا می‌کرد، بانک آینده دچار سرنوشت انحلال نمی‌شد.

حسن‌زاده با بیان این مطلب که اصلاحات بانکی باید در دستور کار ویژه دولت قرار گیرد، تصریح کرد: اعتقاد داریم که اصلاحات بانکی و رعایت استانداردهای بین‌المللی بانکی، یکی از مهم‌ترین راه‌های بازسازی اعتماد عمومی، تقویت ثبات اقتصادی و کنترل تورم در کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر ضرورت مقاوم‌سازی شبکه بانکی تأکید کرد و افزود: بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید در اولویت بانک مرکزی قرار گیرد و بانک‌ها ملزم به بازیابی سرمایه و اصلاح ساختار دارایی‌هایشان شوند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی بی‌اخلاقی‌ها نسبت به تولیدکنندگان، گفت: با وجود اینکه کارآفرینان و تولیدکنندگان در کشور بار اصلی پویایی اقتصادی و تأمین نیازهای جامعه را برعهده دارند؛ اما گاهی نسبت به آنها تنگ‌نظری و بی‌اخلاقی صورت می‌گیرد.

حسن‌زاده، فضاسازی علیه تولیدکنندگان را جوسازی علیه توسعه‌گرایی ارزیابی کرد و ادامه داد: گاهی با فضاسازی‌هایی، تولیدکننده را چنان بدهکار نشان می‌دهند که گویی همه زیرساخت‌ها و سیاست‌ها درست و تراز بوده و فقط تولیدکننده است که در برهه‌ای از فعالیت خود دچار ناترازی شده است.

رئیس اتاق ایران افزود: کارآفرین و تولیدکننده‌ای که در واحد تولیدی خود، صدها شغل ایجاد کرده و با وجود همه ناترازی‌ها در تامین انرژی، نقدینگی و … باز هم به فعالیت تولیدی ادامه داده، باید دارای عزت و اعتبار بزرگی در جامعه و نزد متولیان باشد. اما در برخی مواقع شاهد هستیم که شأن و اعتبار تولیدکننده حفظ نمی‌شود.

او تصریح کرد: علاوه بر اینکه کارآفرینان و تولیدکنندگان با ایجاد اشتغال و تولید ثروت در ایجاد و حفظ آرامش و امنیت جامعه نقش کلیدی دارند، همواره این افراد از دیرباز تا به امروز، مشارکت جدی در طرح‌های مسئولیت اجتماعی، محرومیت‌زدایی و توانمندسازی نخبگان و بسیاری از اقدامات نیکوکارانه داشتند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از روسای اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور خواستار شد تا از طرق مختلف از جمله طراحی برنامه‌های تجلیل از کارآفرینان و تولیدکنندگان، و همچنین با مشارکت در طرح‌های مسئولیت اجتماعی، جایگاه و شأن کارآفرینان و تولیدکنندگان و همچنین اندیشه توسعه گرایی را پاس دارند.

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: ناترازی بانکی و بی‌انضباطی در شاخص‌های پولی و بانکی در کشور که موجب افزایش پایه پولی، رشد تورم و خروج نقدینگی از بخش‌های مولد به بخش‌های غیرمولد می‌شود.

انتهای پیام/