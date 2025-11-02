ایلنا: نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۱۴۰۴ که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با مشارکت بیش از ۳۰۰۰ فعال اقتصادی انجام شده است،از نامساعدتر شدن محیط کسب و کار و رسیدن عدد شاخص ملی به ۶.۰۹ حکایت دارد.

بر اساس نتایج این پایش به ترتیب ۵ مؤلفه ۱-غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ۲-دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، ۳-بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، ۴-محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و…) و ۵-رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان ۱۴۰۴ استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و البرز به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل تابستان ۱۴۰۴ معادل ۳۸.۷۷ درصد بوده است که نسبت به بهار ۱۴۰۴ (۴۰.۰۹ درصد) کاهش ۱.۳۲ درصدی داشته است.

همچنین بر اساس نتایج این پایش در تابستان ۱۴۰۴، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (۶.۱۶) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۶.۰۳) و خدمات (۵.۹۷) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته فعالیت‌های به ترتیب: ۱- آموزش، ۲ – خدمات مربوط به تأمین جا و غذا و ۳- آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های ۱- املاک و مستغلات ۲- استخراج معدن و ۳- ساختمان، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

شاخص ملی محیط کسب‌وکار طبق نظریه عمومی کارآفرینی شین

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۱۴۰۴، عدد ۶.۲۸(عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که نامناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۴ با میانگین ۶.۱۳) است.

میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۸ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۶۴ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۸۶ است که در فصل گذشته عدد ۵.۷۲ ارزیابی شده بود.

بر این اساس، محیط قانونی و حقوقی با عدد ۵.۶۴ و محیط مالی با عدد ۸.۲۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

