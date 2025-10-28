خبرگزاری کار ایران
آخرین قیمت ارز در بازار تجاری/ دلار توافقی چند؟

کد خبر : 1707897
آخرین قیمت معاملات توافقی دلار حواله در بازار ارز تجاری ۷۰هزار و ۵۱۶ تومان و دلار اسکناس ۷۲هزار و ۶۳۱ تومان ثبت شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از انجمن لوازم خانگی؛ از اول بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ با انتقال تمام معاملات صادرکنندگان نیما به بازار ارز تجاری، رسماً سامانه نیما حذف شد. طبق سیاست جدید ارزی، رفع تعهدها برای صادرکنندگان فقط در صورت عرضه در بازار ارز تجاری اتفاق خواهد افتاد و محل تأمین ثبت سفارش‌ها نیز به طور کامل از طریق مرکز مبادله است.

معاملات نیما پیش از حذف کامل از ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳ با نرخ توافقی انجام می‌شد، و قیمت دلار در نیما که تا ۲۲ آذرماه در کانال ۵۴ هزار تومان بود به‌یک‌باره با افزایش همراه شد و طی یک روز از ۶۰ هزار تومان عبور کرد.

 

اخبار مرتبط
