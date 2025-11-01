برق بخش تولید نباید قطع شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم پایداری انرژی در بخش تولید گفت: طبق تأکید رئیسجمهور، برق واحدهای تولیدی نباید قطع شود، چرا که تولید موتور محرکه اقتصاد کشور است.
به گزارش ایلنا به نقل از انجمن لوازم خانگی؛ سید محمد اتابک شامگاه پنجشنبه در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع استان البرز که در سالن جلسات شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به موضوع مهم تأمین انرژی در بخش صنعت، اظهار داشت: بنا بر تأکیدات مکرر رئیسجمهور، برق تولید نباید تحت هیچ شرایطی قطع شود، چرا که تولید، موتور محرکه اقتصاد کشور است.
وی با اشاره به رشد صنایع نوین و فناوریهای هوش مصنوعی در تولید افزود: در جهان سهم ارزش افزوده صنایع هایتک بین ۷ تا ۱۴ درصد است، اما در ایران این سهم تنها حدود یک درصد است که باید برای ارتقای آن برنامهریزی جدی صورت گیرد.