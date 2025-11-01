خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برق بخش تولید نباید قطع شود

برق بخش تولید نباید قطع شود
کد خبر : 1707820
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم پایداری انرژی در بخش تولید گفت: طبق تأکید رئیس‌جمهور، برق واحدهای تولیدی نباید قطع شود، چرا که تولید موتور محرکه اقتصاد کشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از انجمن لوازم خانگی؛  سید محمد اتابک شامگاه پنجشنبه در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع استان البرز که در سالن جلسات شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به موضوع مهم تأمین انرژی در بخش صنعت، اظهار داشت: بنا بر تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور، برق تولید نباید تحت هیچ شرایطی قطع شود، چرا که تولید، موتور محرکه اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به رشد صنایع نوین و فناوری‌های هوش مصنوعی در تولید افزود: در جهان سهم ارزش افزوده صنایع های‌تک بین ۷ تا ۱۴ درصد است، اما در ایران این سهم تنها حدود یک درصد است که باید برای ارتقای آن برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ