برق بخش تولید نباید قطع شود

به گزارش ایلنا به نقل از انجمن لوازم خانگی؛ سید محمد اتابک شامگاه پنجشنبه در نشست با جمعی از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع استان البرز که در سالن جلسات شهدای دولت استانداری برگزار شد، با اشاره به موضوع مهم تأمین انرژی در بخش صنعت، اظهار داشت: بنا بر تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور، برق تولید نباید تحت هیچ شرایطی قطع شود، چرا که تولید، موتور محرکه اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به رشد صنایع نوین و فناوری‌های هوش مصنوعی در تولید افزود: در جهان سهم ارزش افزوده صنایع های‌تک بین ۷ تا ۱۴ درصد است، اما در ایران این سهم تنها حدود یک درصد است که باید برای ارتقای آن برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

انتهای پیام/