به گزارش ایلنا: نسرین اوجاقی، دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران به همراه محمد وصالی، مدیرکل دفتر تخصصی لوازم خانگی وزارت صمت، از غرفه های بیست پنجمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی بازدید کردند.در ادامه این بازدید فرهاد طهماسبی، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز ایشان را همراهی کرد.

