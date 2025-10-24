خبرگزاری کار ایران
گزارش تصویری بازدید دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران و جمعی از مسئولین از بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی در روز دوم

گزارش تصویری بازدید دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران و جمعی از مسئولین از بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی در روز دوم
در روز دوم از بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی، دبیر کل این انجمن و جمعی از مسئولین از این نمایشگاه بازدید کردند.

به گزارش ایلنا: نسرین اوجاقی، دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران به همراه محمد وصالی، مدیرکل دفتر تخصصی لوازم خانگی وزارت صمت، از غرفه های بیست  پنجمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی بازدید کردند.در ادامه این بازدید فرهاد طهماسبی، نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز ایشان را همراهی کرد.

گزارش تصویری بازدید دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران و جمعی از مسئولین از بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی در روز دوم

 

گزارش تصویری بازدید دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران و جمعی از مسئولین از بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی در روز دوم

 

گزارش تصویری بازدید دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران و جمعی از مسئولین از بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی در روز دوم

 

گزارش تصویری بازدید دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران و جمعی از مسئولین از بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی در روز دوم

گزارش تصویری بازدید دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران و جمعی از مسئولین از بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی در روز دوم

گزارش تصویری بازدید دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران و جمعی از مسئولین از بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی در روز دوم

