خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشست هم‌اندیشی فعالان صنعت لوازم خانگی در موضوع عرضه و فروش برگزار شد

نشست هم‌اندیشی فعالان صنعت لوازم خانگی در موضوع عرضه و فروش برگزار شد
کد خبر : 1705592
لینک کوتاه کپی شد.

نشست هم‌اندیشی با محوریت موضوع هایپر لوازم خانگی یکشنبه چهارم آبان‌ماه در محل غرفه شرکت کلور در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی برگزار شد.

به گزارش ایلنا؛ در این نشست، جمعی از مدیران و فعالان صنعت از جمله اسلامیان، نائب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، حسن جلایی مدیرعامل ایران شرق، علی جلایی مدیرعامل کلور، قاسم مصطفوی عضو هیئت‌مدیره بوتان، حمیدرضا مهدیان رئیس هیئت‌مدیره انرژی، و همچنین رحمانیو سیاه‌پوش از صاحب‌نظران حوزه فروشگاهی حضور داشتند.

در جریان گفت‌وگوها، دیدگاه‌های گوناگونی پیرامون الگوی نوین عرضه و فروش در قالب هایپر لوازم خانگی مطرح شد. همچنین مهندس روحانی از اداره کل لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در میانه جلسه به جمع شرکت‌کنندگان پیوست و در جریان مباحث و پیشنهادات قرار گرفت.

به گفته برگزارکنندگان، قرار است جمع‌بندی نهایی مباحث پس از بررسی‌های داخلی شرکت‌کنندگان، متعاقباً اطلاع‌رسانی شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ