نشست هماندیشی فعالان صنعت لوازم خانگی در موضوع عرضه و فروش برگزار شد
نشست هماندیشی با محوریت موضوع هایپر لوازم خانگی یکشنبه چهارم آبانماه در محل غرفه شرکت کلور در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی برگزار شد.
به گزارش ایلنا؛ در این نشست، جمعی از مدیران و فعالان صنعت از جمله اسلامیان، نائبرئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، حسن جلایی مدیرعامل ایران شرق، علی جلایی مدیرعامل کلور، قاسم مصطفوی عضو هیئتمدیره بوتان، حمیدرضا مهدیان رئیس هیئتمدیره انرژی، و همچنین رحمانیو سیاهپوش از صاحبنظران حوزه فروشگاهی حضور داشتند.
در جریان گفتوگوها، دیدگاههای گوناگونی پیرامون الگوی نوین عرضه و فروش در قالب هایپر لوازم خانگی مطرح شد. همچنین مهندس روحانی از اداره کل لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در میانه جلسه به جمع شرکتکنندگان پیوست و در جریان مباحث و پیشنهادات قرار گرفت.
به گفته برگزارکنندگان، قرار است جمعبندی نهایی مباحث پس از بررسیهای داخلی شرکتکنندگان، متعاقباً اطلاعرسانی شود.