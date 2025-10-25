توسعه صادرات، تنها راه عبور از چالش مازاد تولید لوازم خانگی است
علیرضا محمدی دانیالی رئیس هیاتمدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در همایش «تجارت با اوراسیا» با اشاره به رشد چشمگیر تولید در این صنعت طی سالهای اخیر گفت: تولید لوازم خانگی از حدود ۸ میلیون دستگاه در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۲۰ میلیون دستگاه در سال گذشته رسیده است و در شرایط کاهش قدرت خرید داخلی، صادرات میتواند مسیر تداوم رشد و حفظ اشتغال در این صنعت باشد.
ایلنا: علیرضا دانیالی امروز (شنبه، سوم آبان) در همایش تجارت با اوراسیا با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی در سالهای اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده است، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۷ حدود ۸ میلیون دستگاه انواع لوازم خانگی در کشور تولید شد، اما با حمایت دولت و تلاش صنعتگران، این رقم در سال گذشته به حدود ۲۰ میلیون دستگاه افزایش یافته است.
وی افزود: این افزایش ظرفیت تولید در حالی رخ داده که قدرت خرید مردم کاهش یافته و بازار داخلی دیگر پاسخگوی این میزان تولید نیست. بنابراین، تمرکز بر توسعه صادرات باید در اولویت برنامههای صنعت قرار گیرد تا از ایجاد مازاد تولید و رکود در بازار جلوگیری شود.
رئیس هیاتمدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به ظرفیتهای صادراتی موجود در منطقه و فرصتهای پیشروی ایران در قالب پیمان اوراسیا تصریح کرد: در حال حاضر، حجم صادرات لوازم خانگی کشور حدود ۳۰۰ میلیون دلار است، اما با توجه به مزیتهای تعرفهای در منطقه اوراسیا میتوان این رقم را بهطور چشمگیری افزایش داد. لازم است از ظرفیت کشورهای عضو این پیمان برای گسترش بازارهای هدف استفاده شود.
دانیالی تأکید کرد: برای دستیابی به این هدف، همکاری نزدیک میان دولت، اتاقهای بازرگانی ایران و تهران و همچنین انجمن لوازم خانگی ضروری است. باید بازارهای منطقهای بهصورت دقیق بررسی و شناسایی شوند و با برگزاری نمایشگاههای صادراتی در کشورهای هدف، مسیر حضور برندهای ایرانی در بازارهای بینالمللی هموار شود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همافزایی و برنامهریزی منسجم، صنعت لوازم خانگی بتواند ضمن حفظ جایگاه خود بهعنوان دومین صنعت بزرگ و پراشتغال کشور، به هاب منطقهای در حوزه تولید و صادرات تبدیل شود.