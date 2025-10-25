تفاهمنامه همکاری انجمن صنایع لوازم خانگی و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک امضا شد
تفاهمنامه همکاری انجمن صنایع لوازم خانگی و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک با هدف کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق محصولات لوازم خانگی امضا شد.
ایلنا: تفاهمنامه همکاری انجمن صنایع لوازم خانگی و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک امروز (شنبه، سوم آبان) در حاشیه سومین روز نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی، بین نسرین اوجاقی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی، و ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک (آزمایشگاه استاندارد)، برای همکاری در زمینه ارزیابی انطباق با استاندارد محصولات لوازم خانگی امضا شد.
این تفاهمنامه با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ارتقای کیفیت محصولات لوازم خانگی به امضا رسید و دو طرف توافق کردند همکاریهای مشترک خود را در حوزه آزمایش، کنترل کیفیت و ارزیابی انطباق با استانداردهای ملی و بینالمللی گسترش دهند.
این اقدام، گامی موثر در راستای تقویت صنعت لوازم خانگی کشور و افزایش اعتماد مصرفکنندگان به محصولات داخلی به شمار میآید و زمینه را برای ارتقای کیفیت و رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی فراهم میکند.