Fu7000 سام : نسل تازه تصویر
در دنیای امروز، تلویزیون تنها یک وسیله برای تماشای فیلم و برنامههای تلویزیونی نیست. تلویزیونهای هوشمند با ترکیب فناوریهاینوین تصویر، صدا و امکانات آنلاین، تبدیل به مرکز سرگرمی خانوادهها شدهاند. از تماشای فیلم و سریال در پلتفرمهای آنلاین گرفته تا بازیهای ویدئویی و حتی دسترسی به اپلیکیشنهای کاربردی، همگی نشان میدهد که تلویزیون نقشی فراتر از گذشته پیدا کرده است.
ایلنا: امروز خانوادهها به دنبال محصولی هستند که هم تصویر باکیفیت ارائه دهد، هم از نظر امکانات هوشمند بتواند جایگزین ابزارهای مختلف شود و هم تجربهای راحت و ساده را در اختیار همه اعضای خانه قرار دهد. در این میان، برند سام با معرفی تلویزیون FU7000 سایز ۵۵ اینچ، توانسته ترکیبی جذاب از کیفیت، فناوری و سهولت کاربری را ارائه دهد.
نمایشگری برای تجربهای واقعیتر
مهمترین بخش هر تلویزیون، کیفیت تصویر آن است. FU7000 با بهرهگیری از پنل IPS و کیفیت UHD 4K تصاویری شفاف و واقعی را نمایش میدهد. این پنل به دلیل داشتن زاویه دید گسترده، برای خانوادههایی که از زوایای مختلف به تلویزیون نگاه میکنند بسیار کاربردی است.
ویژگی خاص دیگر، نمایش بیش از یک میلیارد طیف رنگی است. این قابلیت باعث میشود کوچکترین جزئیات رنگی، چه در یک غروب خورشید باشد و چه در یک مسابقه ورزشی پرهیجان، به طبیعیترین شکل ممکن دیده شود. نتیجه این است که تجربه تماشای تلویزیون از حالت عادی فراتر رفته و به یک تجربه سینمایی در خانه تبدیل میشود.
هوشمندی با سیستم عامل اندروید ۱۴
یکی از مزیتهای بزرگ FU7000 نسبت به تلویزیونهای معمولی، وجود سیستم عامل اندروید ۱۴ است. سیستمعامل اندروید تلویزیون را از یک صفحه نمایش صرف به یک مرکز سرگرمی و سرویسهای آنلاین تبدیل میکند.این سیستم عامل جدید و بهروز، امکان نصب و اجرای طیف گستردهای از اپلیکیشنها را فراهم میکند؛ از پلتفرمهای پخش آنلاین فیلم و موسیقی گرفته تا اپلیکیشنهای آموزشی و سرگرمی.یک تلویزیون هوشمند، درست مثل یک گوشی اندرویدی، دریچهای به دنیای سرگرمی و امکانات جدید باز میکنه:
- نصب اپلیکیشنهای پخش آنلاین مثل فیلیمو یا فیلمنت
- تماشای ویدئوهای یوتیوب یا آپارات،
- بازیهای سبک و سرگرمکننده،
- و حتی کنترل دستگاههای هوشمند خونه
به همین دلیل، داشتن سیستمعامل اندروید روی تلویزیون یعنی شما یک مرکز کامل سرگرمی در اختیار دارید، نه فقط یک صفحهنمایش.
قابلیتهای اندروید 14 :
تلویزیون FU7000 به آخرین نسخه اندروید یعنی اندروید ۱۴ مجهزه. این یعنی شما تجربهای بهروزتر، سریعتر و امنتر خواهید داشت.برخی از قابلیتهای جذاب اندروید ۱۴ در تلویزیون:
- سرعت و روانی بیشتر: جابهجایی بین منوها و اپلیکیشنها خیلی سریعتره.
- مدیریت بهتر انرژی: مصرف برق کمتر در حالت آمادهبهکار.
- شخصیسازی بیشتر: میتونید دکمه میانبر کنترل رو به اپ محبوب خودتون مثل فیلیمو یا نتفلیکس اختصاص بدید.
- دسترسپذیری قویتر: متن بزرگتر، رنگها قابل تنظیم برای کسانی که مشکل بینایی دارند، و توضیحات صوتی برای فیلمها.
وجود حافظه داخلی ۱۶ گیگابایتی نیز به کاربران آزادی بیشتری برای نصب برنامهها و ذخیره دادهها میدهد. این ویژگی بهخصوص برای خانوادههایی که چند نفر از تلویزیون استفاده میکنند بسیار مفید است؛ چراکه هر کس میتواند به اپلیکیشنهای مورد علاقه خود دسترسی داشته باشد.
صدایی که شما را در بر میگیرد
اگر تصویر عالی باشد اما صدا کیفیت لازم را نداشته باشد، تجربه تماشا ناقص خواهد ماند. به همین دلیل FU7000 از فناوری Dolby Audio بهره میبرد. این فناوری صدا را با جزئیات بیشتر و به صورت چندبعدی پخش میکند. نتیجه این است که هنگام تماشای فیلمهای اکشن یا کنسرتهای موسیقی، احساس حضور در صحنه را خواهید داشت.
امکانات ارتباطی و کاربری
برای خانوادههایی که از دستگاههای متنوع مثل کنسولهای بازی، لپتاپ یا هارد اکسترنال استفاده میکنند، پورتهای ارتباطی اهمیت زیادی دارد. FU7000 با پورتهای 2.1 HDMI و 3 USB این نیاز را بهخوبی برطرف میکند.همچنین وجود دو کنترل هوشمند، کاربری این تلویزیون را راحتتر کرده است. یکی از کنترلها میتواند برای استفاده روزمره باشد و دیگری برای امکانات پیشرفته یا افراد دیگر خانواده در نظر گرفته شود.
نرخ بهروزرسانی و گیرنده داخلی
FU7000 دارای نرخ بهروزرسانی ۶۰ هرتز است که برای تماشای فیلمها و برنامههای روزمره عملکردی روان و بدون پرش تصویر ارائه میدهد. علاوه بر این، مجهز بودن به گیرنده داخلی دیجیتال باعث میشود کاربران بدون نیاز به دستگاه جانبی بتوانند کانالهای تلویزیونی داخلی را با کیفیت بالا دریافت کنند.
پشتیبانی و خدمات پس از فروش
یکی از معیارهای مهم برای خرید هر وسیله خانگی، خدمات پس از فروش است. تلویزیون FU7000 با ۲۴ ماه گارانتی و ۲ ماه خدمات تعویض عرضه میشود. این موضوع باعث میشود خریداران با اطمینان بیشتری اقدام به انتخاب این محصول کنند و از پشتیبانی سام سرویس بهرهمند شوند.
جمعبندی
تلویزیون سام FU7000 سایز ۵۵ اینچ با ترکیب کیفیت تصویر ۴K، پنل IPS، رنگهای زنده، صدای دالبی و امکانات هوشمند اندروید ۱۴، یکی از بهترین گزینهها در میان تلویزیونهای همرده خود است. این مدل علاوه بر ارائه یک تجربه سرگرمی کامل، با امکانات ارتباطی متنوع و خدمات پس از فروش مطمئن، خیال خانوادهها را برای سالها راحت میکند.اگر به دنبال یک تلویزیون هوشمند هستید که بتواند بهعنوان مرکز سرگرمی خانواده عمل کند، FU7000 میتواند انتخابی مطمئن و آیندهنگرانه برای شما باشد.