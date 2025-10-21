خبرگزاری کار ایران
گروه صنعتی بوتان موفق به دریافت عنوان" واحد نمونه ملی سال ۱۴۰۴" شد

گروه صنعتی بوتان موفق به دریافت عنوان” واحد نمونه ملی سال ۱۴۰۴” شد
در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد که با حضور رئیس جمهور و جمعی از مقامات عالی رتبه کشور، برگزار گردید، گروه صنعتی بوتان موفق به کسب عنوان ارزشمند “واحد نمونه ملی سال ۱۴۰۴ ” شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از انجمن لوازم خانگی ایران، این موفقیت نتیجه تلاش، دانش و تعهد مجموعه بزرگ بوتان در مسیر حفظ و ارتقای استانداردهای ملی و بین‌المللی است؛ مسیری که این شرکت طی بیش از هفت دهه فعالیت، طی کرده و امروز آن را به یکی از برندهای پیشرو صنعت تاسیسات کشور تبدیل کرده است.

شرکت بوتان به عنوان یکی از شرکت‌های نوآور و ارزش آفرین صنعت تاسیسات کشور، بار دیگر با تکیه بر کیفیت تولید، نوآوری مستمر و پایبندی به استانداردهای ملی، موفق شد در جمع برترین واحدهای صنعتی کشور بدرخشد.

این شرکت پیش از این نیز بارها موفق به کسب عناوین واحد نمونه ملی، واحد نمونه استانی و صادرکننده ممتاز ملی شده و همواره یکی از نمادهای اعتماد و کیفیت در صنعت ایران بوده است.

شرکت بوتان که در سال ۱۳۳۲ به عنوان پایه گذار صنعت گاز در ایران تاسیس شد، محصولات متنوعی از جمله پکیج شوفاژ دیواری،  آبگرمکن دیواری فوری، رادیاتور آلومینیومی، حوله خشک کن و رادیاتور فولادی را تولید میکند. محصولات این شرکت علاوه بر حضور در خانه بیش از ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ خانواده ایرانی، به کشورهای مختلفی مانند ایتالیا، بلغارستان، روسیه و دیگر بازارهای بین المللی صادر می‌گردد.

 

