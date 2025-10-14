برگزاری همایش «تجارت با اوراسیا» در نمایشگاه بینالمللی تهران
انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در حاشیه بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی، همایش تخصصی با عنوان «تجارت با اوراسیا» را برگزار میکند.
ایلنا: این همایش روز شنبه، ۳ آبانماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ الی ۱۲ صبح در سالن همایشهای ایرانخلیجفارس، نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار خواهد شد.
در این رویداد، جمعی از کارشناسان ارشد اقتصادی، مسئولان تجاری کشور و فعالان صنعت لوازم خانگی به بررسی ظرفیتهای همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، راهکارهای تسهیل صادرات، فرصتهای سرمایهگذاری مشترک و توسعه بازارهای منطقهای خواهند پرداخت.
هدف از این همایش ایجاد بستری برای گفتوگوی سازنده میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نهادهای تصمیمگیر در حوزه تجارت خارجی است تا مسیر گسترش حضور محصولات ایرانی در بازار کشورهای عضو اوراسیا هموارتر شود.
زمان برگزاری: شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴، ساعت ۹ الی ۱۲
محل برگزاری: سالن همایشهای ایرانخلیجفارس، نمایشگاه بینالمللی تهران