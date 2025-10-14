خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری همایش «تجارت با اوراسیا» در نمایشگاه بین‌المللی تهران

برگزاری همایش «تجارت با اوراسیا» در نمایشگاه بین‌المللی تهران
کد خبر : 1701404
لینک کوتاه کپی شد.

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در حاشیه بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی لوازم خانگی، همایش تخصصی با عنوان «تجارت با اوراسیا» را برگزار می‌کند.

ایلنا: این همایش روز شنبه، ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ الی ۱۲ صبح در سالن همایش‌های ایران‌خلیج‌فارس، نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.

در این رویداد، جمعی از کارشناسان ارشد اقتصادی، مسئولان تجاری کشور و فعالان صنعت لوازم خانگی به بررسی ظرفیت‌های همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، راهکارهای تسهیل صادرات، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه بازارهای منطقه‌ای خواهند پرداخت.

هدف از این همایش ایجاد بستری برای گفت‌وگوی سازنده میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه تجارت خارجی است تا مسیر گسترش حضور محصولات ایرانی در بازار کشورهای عضو اوراسیا هموارتر شود.

زمان برگزاری: شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴، ساعت ۹ الی ۱۲

محل برگزاری: سالن همایش‌های ایران‌خلیج‌فارس، نمایشگاه بین‌المللی تهران

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ