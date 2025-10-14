ایلنا: این همایش روز شنبه، ۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۹ الی ۱۲ صبح در سالن همایش‌های ایران‌خلیج‌فارس، نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد.

در این رویداد، جمعی از کارشناسان ارشد اقتصادی، مسئولان تجاری کشور و فعالان صنعت لوازم خانگی به بررسی ظرفیت‌های همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، راهکارهای تسهیل صادرات، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه بازارهای منطقه‌ای خواهند پرداخت.

هدف از این همایش ایجاد بستری برای گفت‌وگوی سازنده میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه تجارت خارجی است تا مسیر گسترش حضور محصولات ایرانی در بازار کشورهای عضو اوراسیا هموارتر شود.

زمان برگزاری: شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴، ساعت ۹ الی ۱۲

محل برگزاری: سالن همایش‌های ایران‌خلیج‌فارس، نمایشگاه بین‌المللی تهران

انتهای پیام/