مجلس بررسی بحران صنعت لوازم خانگی را در دستور کار قرار داد

به گزارش ایلنا به نقل از انجمن صنایع لوازم خانگی، نخستین نشست در این خصوص روز ۱۵ مهر در دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌ها برگزار شد. در این جلسه مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، مدیرکل دفتر لوازم خانگی وزارت صمت و نسرین اوجاقی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران حضور داشتند

اوجاقی در این نشست تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی، مشکلات سامانه‌های ارزی، رکود بازار و معضل ورود کالای موسوم به “ته لنجی” را از مهم‌ترین چالش‌های صنعت برشمرد و راهکارهای پیشنهادی انجمن را ارائه کرد.

مدیرکل دفتر لوازم خانگی در این جلسه وضعیت کنونی صنعت لوازم خانگی را بدترین شرایط در سال‌های اخیر توصیف کرده و تأکید کرد که این بحران نیازمند رویکردی ویژه و فوری است.

