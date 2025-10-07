کمیسیون ایمنی لوازم گازسوز انجمن خواستار بازنگری استانداردها شد
کمیسیون ارتقاء ایمنی نصب و بهرهبرداری لوازم خانگی گازسوز روز دوشنبه ۱۴ مهر در سالن کنفرانس شماره دو خانه تشکلهای اتاق بازرگانی تهران تشکیل جلسه داد و بر لزوم بازنگری برخی مقررات ملی ساختمان، هماهنگی نهادهای مرتبط و مقابله با فعالیت تعمیرکاران غیرمجاز تأکید کرد.
ایلنا: به گفته رئیس کارگروه، مهندس نذیری، این نشست پس از رایزنی نمایندگان کارگروه با مقامهای وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد.
وی اعلام کرد که قرار است خواستههای سهگانه کارگروه در قالب نامهای واحد به دفتر لوازم خانگی وزارت صمت ارائه شود.
کارگروه تصمیم گرفت از سازمان ملی استاندارد درخواست برگزاری نشست حضوری برای بازنگری استاندارد ۱۳۶۲۹ کند و همچنین حضور نماینده تامالاختیار سازمان آتشنشانی در جلسات آتی را پیگیری نماید. اعضا همچنین بر ضرورت ارائه نظرات کارشناسی درباره مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان برای بازنگری این مبحث تأکید کردند.
در نشست روز دوشنبه همچنین از اپراتورهای مخابراتی به دلیل معرفی شمارههای تماس تعمیرکاران غیرمجاز هنگام تماس مردم با شماره ۱۱۸ انتقاد شد. کارگروه پیشنهاد ایجاد یک اپلیکیشن مشترک برای هدایت مشتریان به مراکز رسمی خدمات پس از فروش شرکتهای عضو انجمن را مطرح کرد.
به گفته نذیری، بیشتر حوادث مرتبط با پکیجهای گازسوز ناشی از استفاده از دستگاههای مستهلک یا تعمیر و جابهجایی آنها توسط افراد غیرمجاز است. او خواستار توجه جدیتر به این موضوع برای کاهش خطرات ایمنی شد.
تصمیمات این نشست قرار است برای طرح در هیأتمدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ارسال شود.