بیمه محصولات لوازم خانگی سام

به گزارش ایلنا؛ خرید لوازم خانگی، چه برای یک خانواده تازه‌تشکیل‌شده باشد و چه برای جایگزینی تجهیزات قدیمی، همیشه یک سرمایه‌گذاری مهم به حساب می‌آید. هر محصول، از یخچال و لباسشویی گرفته تا تلویزیون و کولر، بخشی از زندگی روزمره ما را شکل می‌دهد و خرابی ناگهانی یا مشکلات فنی می‌تواند آرامش و برنامه‌ریزی خانواده را تحت تأثیر قرار دهد.

اینجاست که بیمه محصولات خانگی وارد میدان می‌شود. داشتن بیمه به معنای آن است که شما می‌توانید با اطمینان و آرامش بیشتر از لوازم خود استفاده کنید، چرا که خرابی‌ها، آسیب‌ها یا خسارت‌های احتمالی تحت پوشش هستند و هزینه‌های غیرمنتظره شما را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

مزایای بیمه محصولات خانگی تنها به پوشش خسارت محدود نمی‌شود. این بیمه باعث می‌شود که خریدار بتواند با راحتی بیشتری تصمیم خرید بگیرد، چرا که نگرانی از خرابی یا نوسان برق و مشکلات فنی دیگر کاهش می‌یابد. علاوه بر این، بیمه رسمی و معتبر، اعتبار برند و خدمات پس از فروش را نیز تقویت می‌کند و تجربه خرید را برای مصرف‌کننده لذت‌بخش‌تر می‌کند.

سام‌سرویس و طرح ویژه بیمه سام‌گارد

شرکت سام‌سرویس، پیشرو در ارائه خدمات پس از فروش لوازم خانگی، برای آنکه تجربه مشتریان خود را آرامش‌بخش‌تر و مطمئن‌تر کند، علاوه بر گارانتی متمایز محصولات، طرح بیمه سام‌گارد را ارائه کرده است. این بیمه، به مشتریان اجازه می‌دهد که علاوه بر گارانتی استاندارد، از یک پوشش بیمه‌ای تکمیلی بهره‌مند شوند و خیالشان از هر نظر راحت باشد.

طرح بیمه سام‌گارد مخصوص مشتریانی است که ۵ قلم محصول مختلف از لوازم خانگی سام (تلویزیون، مانیتور، یخچال ساید، یخچال فریزر دوقلو، لباسشویی، ظرفشویی، جاروبرقی، کولر و تصفیه هوا) را همزمان خریداری و نصب کنند. با این اقدام، تمامی این محصولات علاوه بر گارانتی، تحت پوشش بیمه یک‌ساله قرار می‌گیرند.

مزایای بیمه سام‌گارد برای خریداران:

احساس اطمینان بیشتر: هم گارانتی معتبر و هم بیمه یک‌ساله پوشش خرابی‌های غیرمنتظره: حتی مشکلات ناشی از نوسان برق بهینه‌سازی هزینه‌ها: با وجود فرانشیز مشخص، بسیاری از هزینه‌های تعمیر کاهش پیدا می‌کند اطمینان از خدمات رسمی و استاندارد سام‌سرویس

این بیمه باعث می‌شود تصمیم خرید راحت‌تر و با اطمینان بیشتر گرفته شود و ارزش واقعی خرید برای مصرف‌کننده افزایش پیدا کند.

پوشش سرقت :

در شرایطی که نگرانی از سرقت لوازم خانگی به‌ویژه در روزهای سفر یا جابه‌جایی خانه همیشه وجود دارد، بیمه سام‌گارد می‌تواند دلگرمی ارزشمندی باشد. این بیمه در صورت بروز سرقت، خسارت دستگاه را جبران می‌کند؛ اما برای استفاده از این مزیت، لازم است که سرقت به‌طور قانونی ثبت شده باشد. به این معنا که مالک محصول باید گزارش رسمی پلیس و تأیید یا دستور مرجع قضایی را ارائه دهد تا فرایند جبران خسارت آغاز شود. با رعایت این مراحل قانونی، خریداران می‌توانند مطمئن باشند که در برابر خطر سرقت نیز پشتوانه‌ای مطمئن دارند.

شرایط و نکات مهم:

این طرح برای مصرف‌کنندگان نهایی ارائه می‌شود و خریدهای سازمانی یا شرکتی را شامل نمی‌شود.

بیمه شامل خسارات ناشی از حوادث طبیعی، جنگ، آسیب‌های عمدی و متعلقات جانبی دستگاه نیست.

پوشش بیمه برای دستگاه‌ها از تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ فعال می‌شود و فقط یک بار در طول دوره اعتبار ارائه می‌شود.

در صورت بروز خرابی، بیمه سام‌گارد بیشتر هزینه تعمیرات و قطعات را پوشش می‌دهد و شما تنها بخشی از هزینه را به‌عنوان فرانشیز پرداخت می‌کنید: ۳۰٪ برای تعمیرات کلی و قطعات، و ۱۰٪ برای خرابی‌های ناشی از نوسان برق.

جمع‌بندی

طرح بیمه سام‌گارد یک مزیت واقعی برای خریداران لوازم خانگی سام است. این بیمه نه تنها خیال مصرف‌کننده را از بابت خرابی و خسارت‌های احتمالی راحت می‌کند، بلکه با ترکیب گارانتی و بیمه، تجربه خرید را به یک سرمایه‌گذاری امن و مطمئن تبدیل می‌کند. اگر می‌خواهید از لوازم خانگی خود با آرامش و اطمینان بیشتری استفاده کنید، طرح سام‌گارد بهترین انتخاب است.

