به گزارش ایلنا؛ مجری برگزارکننده این دوره از نمایشگاه، شرکت برتر ملل هیراد پارس آوین است و انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز در برگزاری این رویداد از شرکت برگزارکننده حمایت خواهد کرد.

شایان ذکر است که امسال نمایشگاه چینی، بلور و کریستال نیز هم‌زمان با نمایشگاه لوازم خانگی برگزار خواهد شد و این امر فرصتی مناسب برای ارائه و معرفی محصولات مرتبط به علاقه‌مندان و فعالان این صنعت فراهم می‌کند.

این نمایشگاه با هدف نمایش تازه‌ترین دستاوردها و نوآوری‌های حوزه لوازم خانگی، چینی و بلور، میزبان تولیدکنندگان، متخصصان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

