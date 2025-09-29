برگزاری بیستوپنجمین نمایشگاه صنعت لوازم خانگی در تهران
بیستوپنجمین نمایشگاه صنعت لوازم خانگی از ۱ تا ۴ آبانماه ۱۴۰۴ در محل نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میشود.
به گزارش ایلنا؛ مجری برگزارکننده این دوره از نمایشگاه، شرکت برتر ملل هیراد پارس آوین است و انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز در برگزاری این رویداد از شرکت برگزارکننده حمایت خواهد کرد.
شایان ذکر است که امسال نمایشگاه چینی، بلور و کریستال نیز همزمان با نمایشگاه لوازم خانگی برگزار خواهد شد و این امر فرصتی مناسب برای ارائه و معرفی محصولات مرتبط به علاقهمندان و فعالان این صنعت فراهم میکند.
این نمایشگاه با هدف نمایش تازهترین دستاوردها و نوآوریهای حوزه لوازم خانگی، چینی و بلور، میزبان تولیدکنندگان، متخصصان و بازدیدکنندگان خواهد بود.