خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری بیست‌وپنجمین نمایشگاه صنعت لوازم خانگی در تهران

برگزاری بیست‌وپنجمین نمایشگاه صنعت لوازم خانگی در تهران
کد خبر : 1694114
لینک کوتاه کپی شد.

بیست‌وپنجمین نمایشگاه صنعت لوازم خانگی از ۱ تا ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا؛  مجری برگزارکننده این دوره از نمایشگاه، شرکت برتر ملل هیراد پارس آوین است و انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز در برگزاری این رویداد از شرکت برگزارکننده حمایت خواهد کرد.

شایان ذکر است که امسال نمایشگاه چینی، بلور و کریستال نیز هم‌زمان با نمایشگاه لوازم خانگی برگزار خواهد شد و این امر فرصتی مناسب برای ارائه و معرفی محصولات مرتبط به علاقه‌مندان و فعالان این صنعت فراهم می‌کند.

این نمایشگاه با هدف نمایش تازه‌ترین دستاوردها و نوآوری‌های حوزه لوازم خانگی، چینی و بلور، میزبان تولیدکنندگان، متخصصان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی