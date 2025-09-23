خبرگزاری کار ایران
شرکت نیکسان صنعت ساوه به‌عنوان واحد نمونه صنعتی استان مرکزی در سال ۱۴۰۴ معرفی شد

شرکت نیکسان صنعت ساوه به‌عنوان واحد نمونه صنعتی استان مرکزی در سال ۱۴۰۴ معرفی شد
مراسم تجلیل از واحدهای نمونه صنعتی و معدنی استان مرکزی ، این شرکت با مدیریت سیدسعید رضوانی موفق به کسب این عنوان شد

ایلنا: در مراسم تجلیل از واحدهای نمونه صنعتی و معدنی استان مرکزی ، این شرکت با مدیریت سیدسعید رضوانی موفق به کسب این عنوان شد. نیکسان صنعت ساوه پیش‌تر نیز در سال‌های گذشته به‌عنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب شده بود و انتخاب دوباره این شرکت در سال جاری نشان‌دهنده تداوم فعالیت آن در حوزه تولید و صنعت است. مراسم انتخاب واحدهای نمونه صنعتی و معدنی هرساله با هدف تقدیر از شرکت‌های برگزیده در زمینه کیفیت، نوآوری و توسعه تولید ملی برگزار می‌شود.

 

