ایلنا: در مراسم تجلیل از واحدهای نمونه صنعتی و معدنی استان مرکزی ، این شرکت با مدیریت سیدسعید رضوانی موفق به کسب این عنوان شد. نیکسان صنعت ساوه پیش‌تر نیز در سال‌های گذشته به‌عنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب شده بود و انتخاب دوباره این شرکت در سال جاری نشان‌دهنده تداوم فعالیت آن در حوزه تولید و صنعت است. مراسم انتخاب واحدهای نمونه صنعتی و معدنی هرساله با هدف تقدیر از شرکت‌های برگزیده در زمینه کیفیت، نوآوری و توسعه تولید ملی برگزار می‌شود.

