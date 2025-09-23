شرکت نیکسان صنعت ساوه بهعنوان واحد نمونه صنعتی استان مرکزی در سال ۱۴۰۴ معرفی شد
مراسم تجلیل از واحدهای نمونه صنعتی و معدنی استان مرکزی ، این شرکت با مدیریت سیدسعید رضوانی موفق به کسب این عنوان شد
ایلنا: در مراسم تجلیل از واحدهای نمونه صنعتی و معدنی استان مرکزی ، این شرکت با مدیریت سیدسعید رضوانی موفق به کسب این عنوان شد. نیکسان صنعت ساوه پیشتر نیز در سالهای گذشته بهعنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب شده بود و انتخاب دوباره این شرکت در سال جاری نشاندهنده تداوم فعالیت آن در حوزه تولید و صنعت است. مراسم انتخاب واحدهای نمونه صنعتی و معدنی هرساله با هدف تقدیر از شرکتهای برگزیده در زمینه کیفیت، نوآوری و توسعه تولید ملی برگزار میشود.