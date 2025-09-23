ایلنا: در این نشست بر همگرایی بیشتر میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی در اخذ تصمیمات راهبردی برای صنعت لوازم خانگی تأکید شد.

وصالی با اشاره به اهمیت نقش انجمن در تنظیم سیاست‌ها و حمایت از تولید داخلی، ابراز امیدواری کرد همکاری نزدیک‌تر با هیئت‌مدیره جدید زمینه‌ساز افزایش رقابت‌پذیری و توسعه صادرات شود.

اعضای هیئت‌مدیره انجمن نیز بر نقش بازوی مشورتی بودن و تلاش هم‌افزا برای ارتقای جایگاه صنعت با سیاست‌های کلان وزارت صمت تأکید کرده و از آمادگی برای مشارکت در تدوین برنامه‌های راهبردی خبر دادند.

انتهای پیام/