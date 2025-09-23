خبرگزاری کار ایران
تعیین راهبردهای صنعت در دیدار هیئت‌مدیره با مدیرکل دفتر تخصصی لوازم خانگی
اعضای هیئت‌مدیره جدید انجمن صنایع لوازم خانگی ایران روز دوشنبه با محمد وصالی، مدیرکل دفتر تخصصی لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیدار کردند.

ایلنا: در این نشست بر همگرایی بیشتر میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی در اخذ تصمیمات راهبردی برای صنعت لوازم خانگی تأکید شد.

وصالی با اشاره به اهمیت نقش انجمن در تنظیم سیاست‌ها و حمایت از تولید داخلی، ابراز امیدواری کرد همکاری نزدیک‌تر با هیئت‌مدیره جدید زمینه‌ساز افزایش رقابت‌پذیری و توسعه صادرات شود.

اعضای هیئت‌مدیره انجمن نیز بر نقش بازوی مشورتی بودن و تلاش هم‌افزا برای ارتقای جایگاه صنعت با سیاست‌های کلان وزارت صمت تأکید کرده و از آمادگی برای مشارکت در تدوین برنامه‌های راهبردی خبر دادند.

 

لوازم خانگی