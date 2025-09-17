خبرگزاری کار ایران
موازی‌کاری در خدمات پس از فروش مانع پیشرفت می‌شود

کمیسیون تخصصی خدمات مشتریان انجمن صنایع لوازم خانگی ایران روز چهارشنبه در سالن کارآفرینان خانه تشکل‌های اتاق تهران تشکیل جلسه داد و نمایندگان این صنعت نسبت به چالش‌های خدمات پس از فروش و ثبت اطلاعات در سامانه‌های دولتی هشدار دادند.

ایلنا:  در ابتدای جلسه، گزارش کارگروه ارتقای ایمنی نصب و بهره‌برداری لوازم خانگی گازسوز ارائه شد. دبیر کمیسیون از ارسال نامه به مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای سازمان ملی استاندارد با درخواست برگزاری جلسه بازنگری استاندارد ملی خدمات پس از فروش (کد ۱۳۶۲۹) خبر داد. وی همچنین از مکاتبه با معاون پیشگیری از حریق و سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران سخن گفت

اعضا با ابراز تأسف از عدم همراهی و موازی‌کاری انجمن ملی خدمات پس از فروش، هشدار داد که اقدامات جزیره‌ای می‌تواند تمام تلاش‌ها در این حوزه را بی‌اثر کند.

مشکلات ثبت اطلاعات در سامانه جامع گارانتی و سامانه جامع تجارت نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود. قرار شد در جلسه آینده، کارشناسان وزارت صمت برای پاسخگویی و رفع ابهام دعوت شوند.

رئیس و نایب‌رئیس کمیسیون تأکید کردند لوازم خانگی کوچک به دلیل غیرنصبی بودن نیازی به ثبت در سامانه جامع گارانتی ندارند. آن‌ها افزودند که استفاده برخی شرکت‌ها از کارکنان غیرمتخصص برای ثبت اطلاعات در سامانه‌ها، علت اصلی بروز خطاهای مکرر است.

 

لوازم خانگی