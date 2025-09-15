خبرگزاری کار ایران
اقتصاد ایران با دولت توسعه‌گرا و بخش خصوصی منسجم جان می‌گیرد

اقتصاد ایران با دولت توسعه‌گرا و بخش خصوصی منسجم جان می‌گیرد
علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با ابراز نگرانی از کاهش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه ملی در ایران گفت که دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند دولت مقتدر توسعه‌گرا و بخش خصوصی منسجم است.

ایلنا:   علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در سخنرانی خود در گردهمایی سالانه فراکسیون تشکل‌های اتاق ایران تأکید کرد اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور قانونی سه قوه ظرفیت آن را دارد که مسیر خروج از بحران‌های اقتصادی کشور را هموار کند، هرچند تنها ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در اختیار این نهاد است.

دانیالی همچنین بر لزوم تحول در ساختار و اساسنامه فراکسیون تشکل‌ها برای افزایش اثربخشی این نهاد تأکید کرد و افزود: اتحاد تشکل‌ها و تقویت جایگاه اتاق ایران می‌تواند کلید برون‌رفت از بحران و دستیابی به رشد پایدار باشد.

 

