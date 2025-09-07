نشست شورای راهبری خوشه لوازم خانگی تهران در انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد.

ایلنا: در آغاز نشست، سرکار خانم غفوری، عامل توسعه خوشه لوازم خانگی استان تهران، گزارشی از عملکرد سال نخست ارائه داد و گفت: ۲۰۱ واحد تولیدی در استان شناسایی شده است و تمرکز فعلی بر محصولات انرژی‌بر قرار دارد.

وی افزود سه عامل فشار اصلی صنعت شامل توسعه فناوری، طراحی و مواد اولیه است و اعلام کرد مطالعاتی درباره ظرفیت صادراتی محصولات و انتخاب مقاصد مناسب صادراتی در دست انجام است.

سپس ربیعی، نماینده شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران و ناظر خوشه، اظهار داشت: خوشه‌های صنعتی تهران در مقایسه با دیگر استان‌ها الگوی برتری محسوب می‌شوند و می‌توانند در سطح ملی نیز نقش راهبردی ایفا کنند.

وی تأکید کرد که در بحث دانش‌بنیان در حال مطالعه برای ارتقای فناوری هستیم تا الگویی برای کشور فراهم شود و ادامه داد: از آنجا که انجمن صنایع لوازم خانگی ایران متولی اصلی این صنعت است، تمامی تفاهم‌نامه‌های مرتبط باید با همکاری این انجمن تنظیم و به آن ارجاع داده شود.

رستگار، مدیر دفتر توسعه اقتصادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز با اشاره به قانون جهش دانش‌بنیان گفت: این قانون حمایت‌های گسترده‌ای از جمله معافیت‌های مالیاتی برای توسعه تحقیق و توسعه شرکت‌ها در نظر گرفته است.

وی به فعالیت صندوق‌های پژوهش فناوری اشاره کرد که رویکرد صنعتی داشته و در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند و از امکان ارائه ضمانت‌نامه توسط این صندوق‌ها خبر داد.

در ادامه، رستگاری، مدیرکل دفتر نوآوری و فناوری‌محور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به نقش آموزش در واحد ترویج این معاونت اشاره کرد و گفت: این آموزش‌ها به شرکت‌ها کمک می‌کند تا مسیر دانش‌بنیان شدن را طی کنند.

وی همچنین افزود صندوق نوآوری کنسرسیوم‌هایی بر اساس اولویت‌ها از جمله کاهش مصرف انرژی با توجه به ناترازی انرژی کشور تعریف کرده است.

مهدیان، مدیرعامل گروه انرژی و عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با مرور تجربه‌های همکاری دهه‌های ۶۰ و ۷۰ یادآور شد که بی‌ثباتی اقتصادی عامل شکست آن همکاری‌ها بود.

وی گفت: هرچقدر دولت کمتر در صنعت دخالت کند، بازار خود مسیر رشد را پیدا خواهد کرد.

بخش پایانی نشست به سخنان نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، اختصاص یافت.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران ضمن استقبال از طرح‌های معاونت علمی در حوزه صندوق نوآوری گفت: باید تفاهم‌نامه‌ها هرچه بیشتر به سمت عملیاتی شدن حرکت کنند.

وی به موضوع طراحی صنعتی اشاره کرد و افزود: با توجه به رکود موجود در بازار لوازم خانگی کشور، نوآوری در طراحی می‌تواند به تحریک تقاضا کمک کند.

اوجاقی صنعت لوازم خانگی را متشکل از دو طیف محصول‌ساز و قطعه‌ساز دانست و تأکید کرد: مهم‌ترین مسئله امروز هر دو بخش، فروش است و خوشه باید راهکارهای مشخصی در این زمینه ارائه دهد.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به طراحی مدل توسعه صادرات گفت: برای خروج از رکود، خوشه باید نقش فعال‌تری در دعوت از هیئت‌های تجاری برای بازدید از نمایشگاه‌های پیش‌روی صنعت ایفا کند و در اعزام هیئت‌های تجاری به کشورهای مختلف نیز سرمایه‌گذاری کرده و هزینه‌های این بخش را تقبل کند تا بدین ترتیب به توسعه صادرات صنعت کمک شود.

وی همچنین از لزوم گسترش آموزش در صنعت سخن گفت و تأکید کرد: در حوزه تحقیق و تهیه داده، خوشه باید پروژه‌های کوچک تعریف کند و انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز آمادگی همکاری کامل در این بخش را دارد.

انتهای پیام/