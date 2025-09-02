خبرگزاری کار ایران
جلسه کارگروه ارتقاء ایمنی نصب و بهره برداری لوازم خانگی گازسوز برگزار شد

جلسه کارگروه ارتقاء ایمنی نصب و بهره برداری لوازم خانگی گازسوز برگزار شد
کارگروه ارتقاء ایمنی نصب و بهره‌برداری لوازم خانگی گازسوز روز سه‌شنبه، یازدهم شهریور، در سالن کارآفرینان خانه تشکل‌های اتاق بازرگانی تهران تشکیل جلسه داد.

ایلنا: در این نشست، زیرگروه‌های منتخب گزارشی از فعالیت‌های خود و دیدارهای انجام‌شده با نهادهای دولتی از جمله وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان آتش‌نشانی و دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ارائه کردند.

اعضاء همچنین درباره جلسه مجازی بازنگری استاندارد ملی خدمات پس از فروش لوازم خانگی به شماره ۱۳۶۲۹ که ماه گذشته برگزار شد، به بحث پرداختند. به گفته برگزارکنندگان، دلایل مقاومت برخی از مدعوین در برابر تغییر این استاندارد مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

بر اساس تصمیمات جلسه، مقرر شد با همکاری مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی، نشست حضوری در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شود.

همچنین انجمن درخواست کتبی برای حضور یک کارشناس ارشد این سازمان ارائه و هماهنگی‌های لازم با مدیر واحد مربوطه انجام گیرد

 

