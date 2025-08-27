ایران رادیاتور برگزیده روز ملی صنعت و معدن در بخش صنعت لوازم خانگی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران، مراسم روز ملی صنعت و معدن صبح سه‌شنبه، چهارم شهریور ۱۴۰۴، با حضور «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور و اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و واحدهای برتر صنایع در رشته‌های مختلف معرفی گردیدند.

در این مراسم، شرکت ایران رادیاتور برگزیده صنایع لوازم خانگی و اداری در رشته پکیج گرمایشی و انواع رادیاتور شناخته شد و تندیس واحد برتر را از دستان رئیس‌جمهور دریافت کرد.

