ایران رادیاتور برگزیده روز ملی صنعت و معدن در بخش صنعت لوازم خانگی شد
شرکت ایران رادیاتور موفق به دریافت تندیس زرین روز ملی صنعت ومعدن شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران، مراسم روز ملی صنعت و معدن صبح سهشنبه، چهارم شهریور ۱۴۰۴، با حضور «مسعود پزشکیان» رئیسجمهور و اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و واحدهای برتر صنایع در رشتههای مختلف معرفی گردیدند.
در این مراسم، شرکت ایران رادیاتور برگزیده صنایع لوازم خانگی و اداری در رشته پکیج گرمایشی و انواع رادیاتور شناخته شد و تندیس واحد برتر را از دستان رئیسجمهور دریافت کرد.