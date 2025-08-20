نتیجه انتخابات هیات مدیره انجمن در مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم
مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم انجمن صنایع لوازم خانگی ایران صبح امروز (۲۹ مردادماه سال ۱۴۰۴) در خانه تشکلهای اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.
ایلنا: نتیجه انتخابات هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی در مجمع عمومی سالیانه نوبت دوم با ۶۹ رای به شرح زیر است:
۱ـ سید سعید رضوانی با ۵۶ رای
۲ـ سید علیرضا موسوی مجد با ۵۳ رای
۳ـ سام ادیب با ۴۹ رای
۴ـ مهرداد محمدی با ۴۹ رای
۵ـ یوسف فتح الله باویلی با ۴۵ رای
۶ـ علیرضا جلائی مرادزاده با ۴۵ رای
۷ـ علی محمدی دانیالی با ۴۲ رای
۸ـ علیرضا ریاضت (عضو علی البدل)
۹ـ نعیم رمضانپور درویشی (عضو علی البدل )
محمدحسین تهرانچی (بازرس اصلی) با ۳۶ رای
قاسم مصطفوی (بازرس علی البدل) با ۳۰ رای