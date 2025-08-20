مجمع عمومی سالیانه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برگزار شد

سپس نسرین اوجاقی، دبیر انجمن، گزارش عملکرد انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران سال ۱۴۰۳ را ارائه و تشریح کرد.

پس از آن نیز قاسم مصطفوی، خزانه‌دار انجمن، گزارش مالی مربوط به سال منتهی به ۱۴۰۳ را قرائت کرد.

گفتنی است، صورت های مالی سال منتهی به اسفندماه سال ۱۴۰۳ نیز با اکثریت آرا تصویب شد.

همچنین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی به تصویب اعضا رسید. بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۴ انجمن نیز با اکثریت آرا به تصویب اعضا انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران رسید.

لازم به ذکر است، افزایش حق عضویت سالیانه اعضا نیز به تصویب اکثریت آرا رسید.