مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران ۲۹ مرداد برگزار می‌شود

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم انجمن صنایع ملی لوازم خانگی ایران ۲۹ مرداد از ساعت ۹ صبح در محل ساختمان تشکل‌های اتاق تهران برگزار می‌شود.

ایلنا:  مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران ۲۹ مرداد از ساعت ۹ صبح در محل ساختمان تشکل‌های اتاق تهران واقع در تهران، خیابان میرزای شیرازی، خیابان میرزاحسنی، شماره ۱۸، ساختمان شماره ۳ اتاق سالن امین الضرب برگزار می‌شود.

استماع گزارش عملکرد هیات مدیره در سال ۱۴۰۳ و گزارش بازرس، تصویب عملکرد هیات مدیره و تراز مالی ۱۴۰۳، تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء و برنامه و بودجه پیشنهادی، تعیین و تصویب روزنامه کثیرالانتشار و انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس در دستور کار این مجمع قرار دارد.

 

 

ارسال نظر
