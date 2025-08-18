مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران ۲۹ مرداد برگزار میشود
ایلنا: مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران ۲۹ مرداد از ساعت ۹ صبح در محل ساختمان تشکلهای اتاق تهران واقع در تهران، خیابان میرزای شیرازی، خیابان میرزاحسنی، شماره ۱۸، ساختمان شماره ۳ اتاق سالن امین الضرب برگزار میشود.
استماع گزارش عملکرد هیات مدیره در سال ۱۴۰۳ و گزارش بازرس، تصویب عملکرد هیات مدیره و تراز مالی ۱۴۰۳، تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضاء و برنامه و بودجه پیشنهادی، تعیین و تصویب روزنامه کثیرالانتشار و انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس در دستور کار این مجمع قرار دارد.