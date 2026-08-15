معاون استاندار لرستان:
۸۴۶ پروژه در هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی میشود
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دولت از افتتاح و کلنگ زنی ۸۴۶ طرح عمرانی و اقتصادی در هفته دولت خبر داد و گفت: این پروژهها با حضور مقامات ملی و استانی، افتتاح و کلنگ زنی میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز شنبه بیست و چهارم مرداد ماه در جمع خبرنگاران با اشاره به تقارن برنامههای هفته دولت و هفته وحدت اظهارداشت: این پروژهها مربوط به ۲۲ دستگاه اجرایی است و خوشبختانه حجم پروژههای افتتاحی بیشاز میزان کلنگ زنی هاست.
وی ادامهداد: همچنین در این هفته ۲۱۲ شهید استان تکریم میشوند و مراسم تکریم این شهدا توسط دستگاههای اجرایی مرتبط با فعالیت این شهدای والامقام برگزار میشود.
به گفته معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط در خانواده این شهدا حضور خواهند یافت.
پورعلی افزود: در این هفته از ظرفیت نمازجمعه و سخنرانیهای پیش از خطبه برای تبیین عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی استفاده و میز خدمت نیز در ادارات مختلف برگزار میشود.
وی با اشاره به هماهنگیهای صورت گرفته برای پوشش رسانهای این هفته جهت افکار عمومی، تصریح کرد: علاوه بر گفتگوهای ویژه خبری صداوسیما، مستندها و تیزرهای تبلیغاتی مربوط به این پروژهها، نمایش داده و اطلاعرسانی میگردد.