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معاون استاندار لرستان:

۸۴۶ پروژه در هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی می‌شود

۸۴۶ پروژه در هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی می‌شود
کد خبر : 1826061
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معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دولت از افتتاح و کلنگ زنی ۸۴۶ طرح عمرانی و اقتصادی در هفته دولت خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با حضور مقامات ملی و استانی، افتتاح و کلنگ زنی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز شنبه بیست و چهارم مرداد ماه در جمع خبرنگاران با اشاره به تقارن برنامه‌های هفته دولت و هفته وحدت اظهارداشت: این پروژه‌ها مربوط به ۲۲ دستگاه اجرایی است و خوشبختانه حجم پروژه‌های افتتاحی بیش‌از میزان کلنگ زنی هاست. 

وی ادامه‌داد: همچنین در این هفته ۲۱۲ شهید استان تکریم می‌شوند و مراسم تکریم این شهدا توسط دستگاه‌های اجرایی مرتبط با فعالیت این شهدای والامقام برگزار می‌شود. 

به گفته معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط در خانواده این شهدا حضور خواهند یافت. 

پورعلی افزود: در این هفته از ظرفیت نمازجمعه و سخنرانی‌های پیش از خطبه برای تبیین عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی استفاده و میز خدمت نیز در ادارات مختلف برگزار می‌شود. 

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت گرفته برای پوشش رسانه‌ای این هفته جهت افکار عمومی، تصریح کرد: علاوه بر گفتگوهای ویژه خبری صداوسیما، مستندها و تیزرهای تبلیغاتی مربوط به این پروژه‌ها، نمایش داده و اطلاع‌رسانی می‌گردد.

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