بیش از ۲۰۰ واحد صنعتی استان تحت نظارت مستمر هستند/ بازنگری بیش از ۱۰۰ استاندارد قدیمی

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی رهنما روز یکشنبه یازدهم مرداد ماه در جمع خبرنگاران در خرم‌آباد اظهار کرد: بیشترین واحدهای تحت پوشش استاندارد در لرستان مربوط به صنایع غذایی و پس از آن مصالح ساختمانی هستند. برخی واحدها مانند صنایع لبنی ده‌ها فرآورده مختلف تولید می‌کنند و برخی دیگر تنها یک محصول مانند سیمان را به بازار عرضه می‌کنند؛ بنابراین گستره نظارت بر اساس نوع و تعداد فرآورده‌ها متفاوت است.

وی با بیان اینکه آموزش مسئولان کنترل کیفیت در اولویت قرار دارد، افزود: طی ماه‌های اخیر حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر-ساعت آموزش برای مسئولان کنترل کیفیت برگزار شده است، چراکه ارتقای دانش تخصصی این افراد نقش مهمی در افزایش کیفیت تولید و رعایت الزامات استاندارد دارد.

رهنما با تشریح چهار مأموریت اصلی سازمان ملی استاندارد شامل اوزان و مقیاس‌ها، استانداردسازی، ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها، گفت: در حوزه اوزان و مقیاس‌ها نظارت مستمر بر ترازوهای واحدهای صنفی، باسکول‌های جاده‌ای، باسکول‌های مراکز خرید و فروش محصولات کشاورزی و سایر تجهیزات اندازه‌گیری انجام می‌شود، زیرا با افزایش قیمت کالاها دقت در اندازه‌گیری و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان اهمیت دوچندانی یافته است.

وی ادامه داد: در بخش استانداردسازی طی سه تا چهار ماه گذشته بیش از ۱۰۰ استاندارد که بیش از ۱۰ سال از تدوین آن‌ها گذشته بود در استان بازنگری شده و تدوین حداقل ۱۰ استاندارد جدید نیز در دستور کار امسال قرار دارد. پس از تدوین استاندارد، مرحله ارزیابی انطباق آغاز می‌شود؛ محصولات مشمول استاندارد اجباری در آزمایشگاه‌ها آزمون می‌شوند و علاوه بر کنترل در خط تولید، از سطح بازار نیز نمونه‌برداری صورت می‌گیرد تا کیفیت محصول در فرآیند حمل، نگهداری و عرضه حفظ شود.

مدیرکل استاندارد لرستان با اشاره به اهمیت تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها اظهار کرد: آزمایشگاه‌هایی که آزمون محصولات را انجام می‌دهند باید خود نیز دارای صلاحیت باشند. آزمایشگاهی که امروز در حوزه پلی‌استایرن افتتاح می‌شود دارای استاندارد بین‌المللی ISO/IEC ۱۷۰۲۵ است و نتایج آزمون‌های آن در کشورهای عضو مجامع بین‌المللی مرتبط با استاندارد و اندازه‌شناسی معتبر و قابل پذیرش خواهد بود.

وی از انجام بیش از ۴۰۰ مورد بازرسی سرزده از واحدهای تولیدی استان و برداشت بیش از ۴۲۰ نمونه از خطوط تولید طی سه تا چهار ماه گذشته خبر داد و افزود: چنانچه محصولی در آزمون‌ها مردود شود، ابتدا اخطار و فرصت رفع نقص داده می‌شود، اما در صورت وجود مخاطرات جدی یا بی‌توجهی تولیدکننده، جمع‌آوری محصول از بازار، توقف یا پلمب خط تولید و اعمال جرائم قانونی در دستور کار قرار می‌گیرد.

رهنما تأکید کرد: نظارت بر وسایل شهربازی حتی در روزهای تعطیل نیز متوقف نشده و در برخی تعطیلات رسمی تجهیزات غیراستاندارد پلمب شده‌اند. هرچه ارتفاع، سرعت و ظرفیت وسایل شهربازی بیشتر باشد، حساسیت استانداردهای ایمنی افزایش می‌یابد و با توجه به استهلاک تجهیزات در طول زمان، رعایت استانداردها خط قرمز این اداره‌کل است و با هرگونه تخلف برخورد قاطع خواهد شد. در حوزه آسانسورها نیز به‌ویژه در ساختمان‌های دولتی و مراکز درمانی نظارت‌های مستمر انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰۰ مرکز صنفی نیز مورد بازرسی قرار گرفته‌اند، گفت: در این بازرسی‌ها کالاهایی مشاهده شد که به‌ویژه در حوزه مواد غذایی و نوشیدنی‌ها هیچ‌گونه مشخصات تولید، تاریخ یا نشان شناسایی نداشتند. از شهروندان می‌خواهیم هنگام خرید از تهیه کالاهای فاقد نشان استاندارد و مشخصات تولید خودداری کنند؛ با توجه به محدودیت نیروی انسانی، همراهی مردم نقش مهمی در کاهش عرضه کالاهای غیراستاندارد دارد.

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