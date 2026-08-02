مدیرکل استاندارد لرستان:
بیش از ۲۰۰ واحد صنعتی استان تحت نظارت مستمر هستند/ بازنگری بیش از ۱۰۰ استاندارد قدیمی
مدیرکل استاندارد لرستان با اشاره به فعالیت بیش از ۲۰۰ واحد صنعتی و خدماتی تحت پوشش این اداره کل که بیش از ۴۰۰ نوع کالای مشمول استاندارد اجباری تولید میکنند، از انجام بیش از ۴۰۰ بازرسی سرزده، برداشت بیش از ۴۲۰ نمونه از خطوط تولید و بازنگری بیش از ۱۰۰ استاندارد قدیمی در ماههای اخیر خبر داد و تأکید کرد نظارت بر وسایل شهربازی و آسانسورها خط قرمز این مجموعه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی رهنما روز یکشنبه یازدهم مرداد ماه در جمع خبرنگاران در خرمآباد اظهار کرد: بیشترین واحدهای تحت پوشش استاندارد در لرستان مربوط به صنایع غذایی و پس از آن مصالح ساختمانی هستند. برخی واحدها مانند صنایع لبنی دهها فرآورده مختلف تولید میکنند و برخی دیگر تنها یک محصول مانند سیمان را به بازار عرضه میکنند؛ بنابراین گستره نظارت بر اساس نوع و تعداد فرآوردهها متفاوت است.
وی با بیان اینکه آموزش مسئولان کنترل کیفیت در اولویت قرار دارد، افزود: طی ماههای اخیر حدود یکهزار و ۵۰۰ نفر-ساعت آموزش برای مسئولان کنترل کیفیت برگزار شده است، چراکه ارتقای دانش تخصصی این افراد نقش مهمی در افزایش کیفیت تولید و رعایت الزامات استاندارد دارد.
رهنما با تشریح چهار مأموریت اصلی سازمان ملی استاندارد شامل اوزان و مقیاسها، استانداردسازی، ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت آزمایشگاهها، گفت: در حوزه اوزان و مقیاسها نظارت مستمر بر ترازوهای واحدهای صنفی، باسکولهای جادهای، باسکولهای مراکز خرید و فروش محصولات کشاورزی و سایر تجهیزات اندازهگیری انجام میشود، زیرا با افزایش قیمت کالاها دقت در اندازهگیری و رعایت حقوق مصرفکنندگان اهمیت دوچندانی یافته است.
وی ادامه داد: در بخش استانداردسازی طی سه تا چهار ماه گذشته بیش از ۱۰۰ استاندارد که بیش از ۱۰ سال از تدوین آنها گذشته بود در استان بازنگری شده و تدوین حداقل ۱۰ استاندارد جدید نیز در دستور کار امسال قرار دارد. پس از تدوین استاندارد، مرحله ارزیابی انطباق آغاز میشود؛ محصولات مشمول استاندارد اجباری در آزمایشگاهها آزمون میشوند و علاوه بر کنترل در خط تولید، از سطح بازار نیز نمونهبرداری صورت میگیرد تا کیفیت محصول در فرآیند حمل، نگهداری و عرضه حفظ شود.
مدیرکل استاندارد لرستان با اشاره به اهمیت تأیید صلاحیت آزمایشگاهها اظهار کرد: آزمایشگاههایی که آزمون محصولات را انجام میدهند باید خود نیز دارای صلاحیت باشند. آزمایشگاهی که امروز در حوزه پلیاستایرن افتتاح میشود دارای استاندارد بینالمللی ISO/IEC ۱۷۰۲۵ است و نتایج آزمونهای آن در کشورهای عضو مجامع بینالمللی مرتبط با استاندارد و اندازهشناسی معتبر و قابل پذیرش خواهد بود.
وی از انجام بیش از ۴۰۰ مورد بازرسی سرزده از واحدهای تولیدی استان و برداشت بیش از ۴۲۰ نمونه از خطوط تولید طی سه تا چهار ماه گذشته خبر داد و افزود: چنانچه محصولی در آزمونها مردود شود، ابتدا اخطار و فرصت رفع نقص داده میشود، اما در صورت وجود مخاطرات جدی یا بیتوجهی تولیدکننده، جمعآوری محصول از بازار، توقف یا پلمب خط تولید و اعمال جرائم قانونی در دستور کار قرار میگیرد.
رهنما تأکید کرد: نظارت بر وسایل شهربازی حتی در روزهای تعطیل نیز متوقف نشده و در برخی تعطیلات رسمی تجهیزات غیراستاندارد پلمب شدهاند. هرچه ارتفاع، سرعت و ظرفیت وسایل شهربازی بیشتر باشد، حساسیت استانداردهای ایمنی افزایش مییابد و با توجه به استهلاک تجهیزات در طول زمان، رعایت استانداردها خط قرمز این ادارهکل است و با هرگونه تخلف برخورد قاطع خواهد شد. در حوزه آسانسورها نیز بهویژه در ساختمانهای دولتی و مراکز درمانی نظارتهای مستمر انجام میشود.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰۰ مرکز صنفی نیز مورد بازرسی قرار گرفتهاند، گفت: در این بازرسیها کالاهایی مشاهده شد که بهویژه در حوزه مواد غذایی و نوشیدنیها هیچگونه مشخصات تولید، تاریخ یا نشان شناسایی نداشتند. از شهروندان میخواهیم هنگام خرید از تهیه کالاهای فاقد نشان استاندارد و مشخصات تولید خودداری کنند؛ با توجه به محدودیت نیروی انسانی، همراهی مردم نقش مهمی در کاهش عرضه کالاهای غیراستاندارد دارد.