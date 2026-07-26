استاندار لرستان:
دانشگاهها در مسیر تقویت مولدسازی حرکت کنند
استاندار لرستان بابیان اینکه سال گذشته ۸همت اعتبار از محل مولدسازی در استان جذب شدهاست، بر ضرورت توجه دانشگاهها به امر مولدسازی، تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان، گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در سطح دانشگاههای استان در حوزه مولدسازی در حال اجراست و دانشگاه آزاد نیز با تشکیل تیم کاری در این راستا، اقدام نماید.
وی ادامهداد: اقدامات انجام شده در حوزه مولدسازی، در کمسیون ماده پنج استان نیز مورد توجه و حمایت قرار میگیرند.
نماینده عالی دولت در استان خاطرنشان کرد: از املاک دانشگاهها برای اجرای اهداف بلندمدت و طرحهای توسعه دانشگاهها، استفاده شود.
شاهرخی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دانشگاه آزاد خرمآباد از جمله دانشگاههایی است که تعاملات ویژهای با مجموع مدیریتی استان دارد، گفت: همکاری این دانشگاه در زمینه اجرای کمربند شرقی خرمآباد، یکی از این موارد است.
وی تصریح کرد: باهمکاری دانشگاه آزاد، کمربندی شرقی خرمآباد اجرایی شده و ظرف ۶ماه تا یکسال یک ورودی جدید از این طریق برای مرکز استان، ایجاد میشود اما مزایای ویژهای برای خود دانشگاه هم دارد.
وی گفت: با اجرای این کمربند، ارزشافزایی برای ۱۶/۵ هکتار از اراضی دانشگاه آزاد که در بنبست قرار داشت صورت میگیرد و اکنون دارای کاربری گردشگری است که باعث خلق ثروت برای دانشگاه آزاد و سایر املاک این مسیر خواهد شد.
این نشست باحضور حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان، دکتر ضیایی قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی کشور و سایر اعضای هیات امناء در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید.