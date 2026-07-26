خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار لرستان:

دانشگاه‌ها در مسیر تقویت مولدسازی حرکت کنند

دانشگاه‌ها در مسیر تقویت مولدسازی حرکت کنند
کد خبر : 1818550
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار لرستان بابیان اینکه سال گذشته ۸همت اعتبار از محل مولدسازی در استان جذب شده‌است، بر ضرورت توجه دانشگاه‌ها به امر مولدسازی، تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان، گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در سطح دانشگاه‌های استان در حوزه مولدسازی در حال اجراست و دانشگاه آزاد نیز با تشکیل تیم کاری در این راستا، اقدام نماید. 

وی ادامه‌داد: اقدامات انجام شده در حوزه مولدسازی، در کمسیون ماده پنج استان نیز مورد توجه و حمایت قرار می‌گیرند. 

نماینده عالی دولت در استان خاطرنشان کرد: از املاک دانشگاه‌ها برای اجرای اهداف بلندمدت و طرح‌های توسعه دانشگاه‌ها، استفاده شود. 

شاهرخی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دانشگاه آزاد خرم‌آباد از جمله دانشگاه‌هایی است که تعاملات ویژه‌ای با مجموع مدیریتی استان دارد، گفت: همکاری این دانشگاه در زمینه اجرای کمربند شرقی خرم‌آباد، یکی از این موارد است. 

وی تصریح کرد: باهمکاری دانشگاه آزاد، کمربندی شرقی خرم‌آباد اجرایی شده و ظرف ۶ماه تا یکسال یک ورودی جدید از این طریق برای مرکز استان، ایجاد می‌شود اما مزایای ویژه‌ای برای خود دانشگاه هم دارد. 

وی گفت: با اجرای این کمربند، ارزش‌افزایی برای ۱۶/۵ هکتار از اراضی دانشگاه آزاد که در بن‌بست قرار داشت صورت می‌گیرد و اکنون دارای کاربری گردشگری است که باعث خلق ثروت برای دانشگاه آزاد و سایر املاک این مسیر خواهد شد. 

این نشست باحضور حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان، دکتر ضیایی قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی کشور و سایر اعضای هیات امناء در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل