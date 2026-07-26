به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان، گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در سطح دانشگاه‌های استان در حوزه مولدسازی در حال اجراست و دانشگاه آزاد نیز با تشکیل تیم کاری در این راستا، اقدام نماید.

وی ادامه‌داد: اقدامات انجام شده در حوزه مولدسازی، در کمسیون ماده پنج استان نیز مورد توجه و حمایت قرار می‌گیرند.

نماینده عالی دولت در استان خاطرنشان کرد: از املاک دانشگاه‌ها برای اجرای اهداف بلندمدت و طرح‌های توسعه دانشگاه‌ها، استفاده شود.

شاهرخی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه دانشگاه آزاد خرم‌آباد از جمله دانشگاه‌هایی است که تعاملات ویژه‌ای با مجموع مدیریتی استان دارد، گفت: همکاری این دانشگاه در زمینه اجرای کمربند شرقی خرم‌آباد، یکی از این موارد است.

وی تصریح کرد: باهمکاری دانشگاه آزاد، کمربندی شرقی خرم‌آباد اجرایی شده و ظرف ۶ماه تا یکسال یک ورودی جدید از این طریق برای مرکز استان، ایجاد می‌شود اما مزایای ویژه‌ای برای خود دانشگاه هم دارد.

وی گفت: با اجرای این کمربند، ارزش‌افزایی برای ۱۶/۵ هکتار از اراضی دانشگاه آزاد که در بن‌بست قرار داشت صورت می‌گیرد و اکنون دارای کاربری گردشگری است که باعث خلق ثروت برای دانشگاه آزاد و سایر املاک این مسیر خواهد شد.

این نشست باحضور حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان، دکتر ضیایی قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی کشور و سایر اعضای هیات امناء در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید.

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