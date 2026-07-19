به گزارش خبرنگار ایلنا از پلدختر، سید حمیدرضا کاظمی امروز یکشنبه در حاشیه نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان که با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها، فرماندار پلدختر و جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این نشست در شهرستان پلدختر، فرصتی مناسب برای بررسی میدانی مسائل و مشکلات حوزه اشتغال، تعاون، کار، رفاه اجتماعی، خدمات بیمه‌ای و بانکی و همچنین شناسایی ظرفیت‌ها و موانع توسعه این منطقه بود.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: ایستادگی مردم ایران در برابر فشارهای بیرونی، طرح تجزیه کشور و پایان زودهنگام جنگ را با شکست مواجه کرد و همین موضوع، فضای درگیری را به سمت فرسایشی شدن سوق داد.

نماینده پل‌دختر و معمولان خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه، جلب رضایت مردم را در شرایط کنونی به اندازه اقتدار نظامی کشور مؤثر دانست و از آنان خواست با رفتار درست و خدمت‌رسانی صادقانه، اعتماد عمومی را تقویت کنند.

کاظمی همچنین به خسارات ناشی از سیل اخیر در زیرساخت‌های شهرستان پل‌دختر پرداخت و اظهار داشت: بازسازی جاده پل‌دختر–خرم‌آباد نیازمند حدود پنج هزار میلیارد تومان اعتبار است و قطعه نخست این محور تا یک ماه و نیم آینده به معمولان می‌رسد. وی افزود که تاکنون بیش از ۵۳۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ و استقراض بانکی برای این پروژه تأمین شده و خسارات کشاورزی سیل نیز حدود ۸۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

این نماینده مجلس با یادآوری رایزنی‌های خود با رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار بازگرداندن شرایط منطقه به وضعیت پیش از سیل شد و از مدیران وزارت کار خواست در چارچوب کمیسیون اجتماعی، پیگیری مطالبات مردم پل‌دختر و معمولان را در اولویت قرار دهند.

وی در ادامه با قدردانی از حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش عملکرد آنان، افزود: حضور مسئولان در میان مردم و شنیدن مستقیم دغدغه‌ها و مطالبات، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است، اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تحقق مصوبات و مشاهده آثار عملی تصمیمات اتخاذ شده در زندگی مردم است.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برگزاری جلسات بدون پیگیری مستمر و اجرای مصوبات، نمی‌تواند پاسخگوی انتظارات مردم باشد، تصریح کرد: امروز مردم با امید به حل مشکلات خود، مطالباتشان را با مسئولان در میان می‌گذارند و انتظار دارند تصمیمات این نشست‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسد.

کاظمی با تأکید بر نقش فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان، گفت: انتظار می‌رود تمامی مصوبات این جلسه به صورت رسمی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شود و روند اجرای آن‌ها با برگزاری جلسات منظم، گزارش‌گیری مستمر و نظارت دقیق تا حصول نتیجه نهایی دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی حاضر در این نشست باید مسئولیت اجرای مصوبات مرتبط با حوزه مأموریت خود را بپذیرند و با برنامه‌ریزی مشخص، زمان‌بندی مناسب و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های قانونی، نسبت به رفع مشکلات مردم اقدام کنند.

نماینده مردم پلدختر و معمولان همچنین خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بیمه‌ها اظهار داشت: هر دستگاه باید حداقل دو تا سه موضوع اساسی و اولویت‌دار مطرح شده در این نشست را در دستور کار فوری خود قرار دهد و با پیگیری جدی، زمینه رفع موانع، تسهیل خدمات‌رسانی و کاهش دغدغه‌های مردم را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان‌های پلدختر و معمولان، افزود: استفاده مطلوب از ظرفیت‌های بخش تعاون، حمایت از کارآفرینان، توسعه اشتغال، تسهیل پرداخت تسهیلات، تقویت پوشش‌های بیمه‌ای و حمایت از واحدهای تولیدی می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه و بهبود معیشت مردم ایفا کند.

کاظمی تأکید کرد: مردم شریف پلدختر و معمولان بیش از هر چیز منتظر مشاهده خروجی ملموس این جلسات هستند و انتظار دارند تصمیمات اتخاذ شده به گره‌گشایی از مشکلات اشتغال، تولید و معیشت آنان منجر شود.

نماینده مردم پلدختر و معمولان همچنین از فرماندار پل‌دختر خواست برای هر دستگاه اجرایی، اولویت‌های مشخص تعیین و پیگیری شود تا نتایج جلسه به‌صورت مستند به وزیر کار گزارش شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مستمر فرمانداری و ایفای مسئولیت مدیران، مصوبات این نشست در سریع‌ترین زمان ممکن اجرایی شده و آثار آن در توسعه شهرستان، افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای سطح خدمات‌رسانی نمایان شود.

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