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نماینده مجلس در شورای اسلامی :

مؤلفه اصلی قدرت ایران، مردم هستند/مصوبات شورای هماهنگی وزارت کار در پل‌دختر با زمان‌بندی مشخص به نتیجه برسد

مؤلفه اصلی قدرت ایران، مردم هستند/مصوبات شورای هماهنگی وزارت کار در پل‌دختر با زمان‌بندی مشخص به نتیجه برسد
کد خبر : 1815616
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نماینده مردم پل‌دختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری مصوبات شورای هماهنگی وزارت کار در این شهرستان، تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی، بزرگ‌ترین مؤلفه قدرت کشور، مردم هستند، نه تجهیزات نظامی.

به گزارش خبرنگار ایلنا از پلدختر، سید حمیدرضا کاظمی امروز یکشنبه در حاشیه نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان که با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها، فرماندار پلدختر و جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این نشست در شهرستان پلدختر، فرصتی مناسب برای بررسی میدانی مسائل و مشکلات حوزه اشتغال، تعاون، کار، رفاه اجتماعی، خدمات بیمه‌ای و بانکی و همچنین شناسایی ظرفیت‌ها و موانع توسعه این منطقه بود.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: ایستادگی مردم ایران در برابر فشارهای بیرونی، طرح تجزیه کشور و پایان زودهنگام جنگ را با شکست مواجه کرد و همین موضوع، فضای درگیری را به سمت فرسایشی شدن سوق داد.

 نماینده پل‌دختر و معمولان خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه، جلب رضایت مردم را در شرایط کنونی به اندازه اقتدار نظامی کشور مؤثر دانست و از آنان خواست با رفتار درست و خدمت‌رسانی صادقانه، اعتماد عمومی را تقویت کنند.

کاظمی همچنین به خسارات ناشی از سیل اخیر در زیرساخت‌های شهرستان پل‌دختر پرداخت و اظهار داشت: بازسازی جاده پل‌دختر–خرم‌آباد نیازمند حدود پنج هزار میلیارد تومان اعتبار است و قطعه نخست این محور تا یک ماه و نیم آینده به معمولان می‌رسد. وی افزود که تاکنون بیش از ۵۳۰ میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ و استقراض بانکی برای این پروژه تأمین شده و خسارات کشاورزی سیل نیز حدود ۸۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

این نماینده مجلس با یادآوری رایزنی‌های خود با رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار بازگرداندن شرایط منطقه به وضعیت پیش از سیل شد و از مدیران وزارت کار خواست در چارچوب کمیسیون اجتماعی، پیگیری مطالبات مردم پل‌دختر و معمولان را در اولویت قرار دهند.

وی در ادامه با قدردانی از حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش عملکرد آنان، افزود: حضور مسئولان در میان مردم و شنیدن مستقیم دغدغه‌ها و مطالبات، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است، اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تحقق مصوبات و مشاهده آثار عملی تصمیمات اتخاذ شده در زندگی مردم است.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برگزاری جلسات بدون پیگیری مستمر و اجرای مصوبات، نمی‌تواند پاسخگوی انتظارات مردم باشد، تصریح کرد: امروز مردم با امید به حل مشکلات خود، مطالباتشان را با مسئولان در میان می‌گذارند و انتظار دارند تصمیمات این نشست‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله اجرا برسد.

کاظمی با تأکید بر نقش فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان، گفت: انتظار می‌رود تمامی مصوبات این جلسه به صورت رسمی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شود و روند اجرای آن‌ها با برگزاری جلسات منظم، گزارش‌گیری مستمر و نظارت دقیق تا حصول نتیجه نهایی دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی حاضر در این نشست باید مسئولیت اجرای مصوبات مرتبط با حوزه مأموریت خود را بپذیرند و با برنامه‌ریزی مشخص، زمان‌بندی مناسب و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های قانونی، نسبت به رفع مشکلات مردم اقدام کنند.

نماینده مردم پلدختر و معمولان همچنین خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بیمه‌ها اظهار داشت: هر دستگاه باید حداقل دو تا سه موضوع اساسی و اولویت‌دار مطرح شده در این نشست را در دستور کار فوری خود قرار دهد و با پیگیری جدی، زمینه رفع موانع، تسهیل خدمات‌رسانی و کاهش دغدغه‌های مردم را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان‌های پلدختر و معمولان، افزود: استفاده مطلوب از ظرفیت‌های بخش تعاون، حمایت از کارآفرینان، توسعه اشتغال، تسهیل پرداخت تسهیلات، تقویت پوشش‌های بیمه‌ای و حمایت از واحدهای تولیدی می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه و بهبود معیشت مردم ایفا کند.

کاظمی تأکید کرد: مردم شریف پلدختر و معمولان بیش از هر چیز منتظر مشاهده خروجی ملموس این جلسات هستند و انتظار دارند تصمیمات اتخاذ شده به گره‌گشایی از مشکلات اشتغال، تولید و معیشت آنان منجر شود.

نماینده مردم پلدختر و معمولان همچنین از فرماندار پل‌دختر خواست برای هر دستگاه اجرایی، اولویت‌های مشخص تعیین و پیگیری شود تا نتایج جلسه به‌صورت مستند به وزیر کار گزارش شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مستمر فرمانداری و ایفای مسئولیت مدیران، مصوبات این نشست در سریع‌ترین زمان ممکن اجرایی شده و آثار آن در توسعه شهرستان، افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای سطح خدمات‌رسانی نمایان شود.

 

 

 

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