به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی در دیدار با اعضای بنیاد ایرانشناسی استان اظهارداشت: این جمع متشکل از اساتید، پژوهشگران، دانایان و پیشتازان عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری است که می‌تواند نقش مهمی در ارائه راهکار و بیان مسأله برای پیشرفت استان باشند.

وی ادامه‌ داد: قطعا دغدغه اعتلای لرستان، عامل گردآمدن این افراد در کنار یکدیگر حول منافع استان است.

استاندار لرستان تصریح کرد: نمی‌شود نخبگان را در جریان اداره استان کنار بگذاریم و فضای نخبگانی حاکم نباشد ولی انتظار داشته باشیم اتفاقات خاصی در مسیر توسعه استان رخ دهد.

شاهرخی گفت: این ظرفیت در استان‌های دیگر، موجب تسریع روند توسعه شده است و در لرستان نیز با وجود این چهره‌های شاخص و متواضع، قطعا تغییرات خوبی، ایجاد خواهد شد.

وی اظهار کرد: مسئولان و نخبگان استان در کنار یکدیگر باید دردهای لرستان را درمان کنند. لرستان گنجی به تمام معنا بواسطه تاریخ، تمدن و طبیعت بکر این استان است، خرم‌آباد ما بواسطه این پیشینه تاریخی، جهان شهر است در حالیکه این خطه ۵ هزار اثر واجد ارزش ثبت ملی را در خود جای داده و ۲۸۰۰ مورد آن ثبت ملی شده است و باید پرسید که کدام استان یا کشورها چنین مزیت‌هایی دارند.

نماینده عالی دولت در لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در روز معارفه بر شعار «متفاوت عمل کردن» تاکید داشته‌ام، افزود، علاوه بر حوزه تاریخ و تمدن و طبیعت، لرستان در حوزه اقتصاد هم بواسطه زمین‌های حاصلخیز، منابع آبی ویژه، موقعیت جغرافیایی ممتاز و… قادر است در صورت شکوفایی استعدادهایش، به توسعه دست یابد و علاوه براین در اقتصاد کشور، میزان سرانه درآمدی کشور و… نقش موثری ایفا کند.

شاهرخی خاطرنشان کرد: اینکه امروز لرستان در برخی زمینه‌ها طی دهه‌های اخیر، وضعیت مناسبی نداشته بواسطه‌عدم استفاده از این ظرفیت‌ها، عدم تغییر نگاه وعدم استفاده از ظرفیت نخبگان در جریان توسعه استان است.

وی تاکید کرد: باید فرهنگ و نوع نگاه به توسعه، سیاست، اجتماع و…را تغییر دهیم، تراز مدیریت‌ها را ارتقا دهیم و با استفاده از خرد جمعی و ظرفیت نخبگان طبق سند راهبردی توسعه استان، حول منافع مردم و استان حرکت کنیم.

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