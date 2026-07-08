به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی امروز چهارشنبه در اجتماع بزرگ روستائیان و عشایر استان در محل حسینیه ثارالله خرم‌آباد، اظهارداشت: استان لرستان در این هفته شاهد برنامه‌های اقشار مختلف برای وداع و قدردانی از رهبر شهیدی است که تمام جهان به اقتدار و آزادگی اش، اذعان می‌کنند.

وی ادامه‌داد: امروز دنیا؛ نظاره‌گر حماسه‌های بزرگی از حضور، همدلی و تبعیت مردم ایران از این رهبر بزرگ در مراسم تشییع و وداع با قائد امت است که عمق ارادت مردم را به آقای شهید ایران، نشان می‌دهد.

استاندار لرستان تصریح کرد: عشایر و روستائیان لرستان در دوران انقلاب اسلامی و پس از پیروزی انقلاب نقش مهمی در صیانت و تداوم ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی داشته‌اند و امروز نیز با حضوری حماسی در مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید ایران، ارادت قلبی خود را به قائد امت به نمایش گذاشتند.

شاهرخی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مراسم تشییع آقای شهید ایران در عراق، گفت: این تشییع، عظمت جهان اسلام و تاثیرگذاری اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب در سطح جهان و منطقه را نیز به تصویر می‌کشد.

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