تشییع باشکوه رهبر شهید، تیر سهمگینی بر پیکر استکبار بود/ توجه ویژه قائد امت به جایگاه زنان

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز سه شنبه شانزدهم تیر ماه در اجتماع بزرگ بانوان لرستان در مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اظهارداشت: آمریکا و رژیم صهیونسیتی در مورد حضور و وفاداری ملت ایران با آرمان‌های انقلاب و امام امت دچار خطای محاسباتی شدند و تصور می‌کردند، ملت سرافراز ایران فریب‌خوردگانی هستند که با فراخوان خارج نشینان به خیابان می‌آیند و عمق پیوند مردم با نظام را پیش‌بینی نمی‌کردند.

وی ادامه‌داد: تشییع ده کیلومتری پیکر آقای شهید ایران در قم هم نشان داد که دشمن شناخت کافی از ملت و پیوند آن‌ها با ولایت ندارد و اشتباه دوم دشمن هم‌عدم شناخت قدرت نظامی و رزم ایران بود زیرا تصور نمی‌کرد ایران با چنین قدرتی در برابر قدرتمندترین ارتش‌های دنیا بایستند.

نماینده عالی دولت در لرستان اظهارداشت: نتیجه ۴۷ سال مدیریت و ۳۷ سال زعامت مقتدرانه رهبر شهید ملت ایران در حرکت به سمت فتح قله‌ها و تحقق شعارهای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در جریان جنگ‌های اخیر تبلور یافت. زمانی که موشک‌های نقطه زن هوافضای سپاه هیچ نقطه امنی برای آمریکا و اسرائیل حتی در سرزمین‌های متحد خودشان، باقی نگذاشته است شاهد تحقق دکترین نظامی ایران که رهبر شهیدمان نقش ویژه‌ای در تدوین آن داشتند، هستیم.

استقلال کشور، خط قرمز رهبر شهید

شاهرخی گفت: استقلال کشور همواره خط قرمز رهبری بود، به امر ارزش‌های اسلامی عنایت ویژه‌ای داشتند و فروتنی ایشان به آحاد مردم بویژه ویژه زنان در تحقق جامعه‌ای سالم، مثال زدنی بود.

وی تصریح کرد: رهبر شهید، وطن پرست تدین و ایران دوست‌ترین شخص این کشور بود زیرا با استکبار و یزید زنان بیعت نکرد، قهرمانانه و شجاعانه مانند جد بزرگوارشان در برابر ظلم ایستاد و شهادت ایشان و خانواده‌شان، واقعه‌ای مانند کربلا در ماه رمضان رقم زد.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش به ابعاد مختلف رفتار اجتماعی، سیاسی و تربیتی رهبر شهید اشاره کرد و افزود: درک سیره و دیدگاه رهبر شهید نیازمند زمان است و یقینا خواص و عوام به عمق منویات مقام معظم رهبری پی می‌برند.

شاهرخی گفت: از نگاه رهبر شهید ایران، زنان جایگاه و نقش ویژه‌ای در کشور داشتند بنحوی که این نقش از زمان شکل‌گیری انقلاب اسلامی، جنگ هشت‌ساله و جنگ‌های اخیر که زنان با حضورشان در خیابان، سوخت موشک‌های رزمندگان در میدان را فراهم می‌کنند، برجسته است.

وی ادامه‌داد: بانوان و خواهران متدین، بسیجی، شجاع و همیشه در میدان استان نیز همگام با مردان شجاع و دلاور لرستان پای کار میهن بوده‌اند و در طول ۴۷ سال حیات انقلاب اسلامی ایران، به نقش‌آفرینی پرداخته‌اند.

استاندار لرستان در بخش پایانی سخنانش گفت: شرایط سخت و تاریخی را در ماه‌های اخیر، پشت سر گذاشتیم اما زور و زر و تزویر در برابر اراده پولادین مردم و نیروهای مسلح ما، موفق نشد، این ملت شکست‌ناپذیر است. دشمن متوجه اشتباه خود و جهان متوجه اقتدار و پیروزی ملت ایران و رزمندگان دلاور شده این است و ایران مانند یک ابرقدرت در دنیا نقش آفرینی می‌کند.

شاهرخی افزود: دشمن شکست خورده، امروز به دنبال راهی برای تفرقه در صفوف ملت است و با شایعه‌پراکنی و داستان سرایی به دنبال ایجاد فاصله بین مردم و رهبری انقلاب است درحالیکه امروز مردم وحدت و پیوند خود با رهبری را در تشییع ۱۰کیلومتری نشان دادند.

وی ادامه‌داد: بنابراین اختلاف سلیقه و دیدگاه نباید ما را از هم دور کند، رهبر فرزانه ما را به وحدت دعوت کرده است. سران قوا بارها تبعیت محض خود را از رهبری اعلام کردند و این کشور با رهبری، رهبر عزیز به سر منزل مقصود خواهد رسید و مردم نگرانی نداشته باشند.

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