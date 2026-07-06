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حضور پرشور مردم خرم‌آباد و لرستان در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب همزمان با تشییع باشکوه در تهران

حضور پرشور مردم خرم‌آباد و لرستان در آیین وداع با رهبر شهید انقلاب همزمان با تشییع باشکوه در تهران
کد خبر : 1809476
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همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی در پایتخت، هزاران نفر از مردم خرم‌آباد و سایر شهرهای استان لرستان با حضور در دسته‌های عزاداری و هیئت‌های مذهبی، در آیین وداع با این عالم مجاهد شرکت کردند و با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «یا حسین» وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب و ولایت فقیه را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در مراسم تاریخی وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی که امروز در تهران برگزار شد، استان لرستان نیز با حضور گسترده و خودجوش مردم و دسته‌های عزاداری، جلوه‌ای از انسجام ملی و عشق مردم به ولایت را به نمایش گذاشت. 

مردم خرم‌آباد، بروجرد، خرم‌آباد، دورود، الیگودرز، پلدختر و سایر شهرستان‌های استان با برپایی هیئت‌های عزاداری و حمل پرچم‌های سیاه و سرخ، در مسیرهای منتهی به محل مراسم حضور یافتند و با نوحه‌سرایی و سینه‌زنی، غم از دست دادن این رهبر فرزانه را به سوگ نشسته‌اند. 

مسئولان استانی نیز از این حضور گسترده تقدیر کرده و آن را نشانه‌ای از عمق محبت و وفاداری مردم لرستان به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ادامه راه شهدا دانستند.

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