به گزارش خبرنگار ایلنا، در مراسم تاریخی وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی که امروز در تهران برگزار شد، استان لرستان نیز با حضور گسترده و خودجوش مردم و دسته‌های عزاداری، جلوه‌ای از انسجام ملی و عشق مردم به ولایت را به نمایش گذاشت.

مردم خرم‌آباد، بروجرد، خرم‌آباد، دورود، الیگودرز، پلدختر و سایر شهرستان‌های استان با برپایی هیئت‌های عزاداری و حمل پرچم‌های سیاه و سرخ، در مسیرهای منتهی به محل مراسم حضور یافتند و با نوحه‌سرایی و سینه‌زنی، غم از دست دادن این رهبر فرزانه را به سوگ نشسته‌اند.

مسئولان استانی نیز از این حضور گسترده تقدیر کرده و آن را نشانه‌ای از عمق محبت و وفاداری مردم لرستان به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ادامه راه شهدا دانستند.

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