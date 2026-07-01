بیش از ۱۹ میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی به روستاهای سلسله هزینه شده است

به گزارش ایلنا، سردار نعمت‌الله باقری روز چهارشنبه دهم تیر ماه در آیین افتتاح فاز سوم مجتمع آبرسانی کرکر، اظهار کرد: این پروژه در راستای اجرای طرح‌های جهادی آبرسانی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: در قالب قراردادهای طرح آبرسانی امام حسن مجتبی (ع)، اقدامات گسترده‌ای در مناطق روستایی لرستان انجام شده و امروز آثار این حرکت جهادی در نقاط مختلف استان قابل مشاهده است.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به مشخصات این پروژه گفت: در فاز سوم مجتمع آبرسانی کرکر، ۱۰ روستا با ۳۷۵ خانوار و جمعیتی بالغ بر یک‌هزار و ۲۵۰ نفر زیر پوشش قرار گرفتند که برای اجرای آن ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

باقری ادامه داد: در شهرستان سلسله، در قالب فاز نخست طرح آبرسانی امام حسن مجتبی (ع)، اجرای پروژه برای ۴۶ روستا پیش‌بینی شده که تاکنون ۲۶ روستا به بهره‌برداری رسیده‌اند و عملیات اجرایی برای ۲۰ روستای باقی‌مانده، به‌ویژه در منطقه کهمان، با جدیت در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه پروژه آبرسانی منطقه کهمان شامل حدود ۴۰ کیلومتر خط انتقال است، تصریح کرد: تاکنون نزدیک به ۳۰ کیلومتر از این خط اجرا شده و با رفع موانع موجود و همکاری فرمانداری و شرکت آب و فاضلاب، تلاش می‌شود این پروژه نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، رضایت‌مندی مردم را مهم‌ترین دستاورد اجرای این طرح‌ها دانست و گفت: هدف از اجرای این پروژه‌های جهادی، تأمین آب شرب سالم و ارتقای کیفیت زندگی مردم روستاها است و امیدواریم با تداوم این همکاری‌ها، خدمات بیشتری به مناطق محروم استان ارائه شود.

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