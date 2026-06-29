معاون استاندار لرستان مطرح کرد؛
پیشبینی حضور ۱۸ میلیون نفر در آئین تشییع آقای شهید ایران
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: پیشبینی میشود بین ۱۵ تا ۱۸ میلیون نفر در مراسم تشییع آقای شهید ایران، حضور یابند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز دوشنبه هشتم تیر ماه در جلسه شورای اطلاعرسانی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اظهارداشت: رهبر شهید انقلاب، حق عظیمی در ساختن ایران قوی در دوران زعامتشان داشتند و بر همین اساس باید مراسم وداع با ایشان با اهتمام و همت ویژه پیش برود زیرا چشم کشورهای دنیا به برگزاری این مراسم است.
وی تاکید کرد: این مراسم باید از نظر کمی و کیفی در تراز خدمات رهبر شهید انقلاب در برابر دشمنان و نمایش امنیت و اقتدار ملی ما باشد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان اظهار کرد: این مراسم به صورت مردمی و متناسب با شأن قائد امت برگزار و تدابیر لازم برای نمایش حضور و شأن استان ولایتمدار و صددرصد شیعه لرستان در این مراسم، اندیشیده شود.
پورعلی با تاکید بر پرهیز از موازی کاری و تکثر برنامهها در این زمینه گفت: باید هماهنگیهای لازم در این زمینه انجام شود زیرا مراسم درون استانی به اندازه پوشش اعزام مردمی، اهمیت دارد و باید اطلاعرسانی گسترده از این حوزه صورت بگیرد و به همت رسانهها بازتاب ویژهای داشته باشد.
وی افزود: این رویداد در روزهای ۱۳ تا ۱۸ تیرماه برگزار و براین اساس، مردم مشتاق از تمام استانهای کشور به شهرهای تهران، قم و مشهد براساس سهمیه تعیین شده، اعزام خواهند شد.
وی ادامهداد: روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر این مراسم در تهران برگزار میشود. روز سهشنبه ۱۶ تیرماه آئین تشییع رهبر شهید انقلاب در استان قم برگزار میشود و باتوجه به شرایط جوی این استان، مراسم تشییع از ۵صبح تا ۱۱ صبح برگزار میگردد.
به گفته معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، چهارشنبه ۱۷ تیرماه نیز مراسم تشییع در کشور عراق در سه شهر کربلا، نجف و بغداد با حضور خیل مشتاقان رهبر شهید انقلاب برگزار خواهد شد.
پورعلی افزود: پنجشنبه ۱۸ تیرماه نیز آئین تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس برگزار میگردد و شعار محوری و لوگو این مراسم نیز عبارت «باید برخاست» میباشد.
وی خاطرنشان کرد: در سطح استان و شهرستانها نیز مراسمهای عزاداری برگزار خواهد شد و ۲۳ طرح و برنامه در کمیته طرح و برنامهریزی با اتکا به ظرفیتهای فرهنگی لرستان، اقشار، مساجد، ساختار ایلی و طایفهای، بانوان، کودکان و نوجوانان و هیأتهای ورزشی و…ارائه شدهاست.
پورعلی افزود: مصوبات این جلسه در ده محور ابلاغ خواهد شد و لازم است سناریو واکنش سریع در حوادث یا مشکلات احتمالی در برنامههای استانی نیز مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: گزارش دهی روزانه اقدامات کمیتهها انجام شود، نظم در اجرا و نمایش شأن رهبر شهید انقلاب در این برنامهها مورد توجه قرار بگیرد و هر برنامه پیوست رسانهای داشته باشد.