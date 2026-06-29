به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز دوشنبه هشتم تیر ماه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اظهارداشت: رهبر شهید انقلاب، حق عظیمی در ساختن ایران قوی در دوران زعامتشان داشتند و بر همین اساس باید مراسم وداع با ایشان با اهتمام و همت ویژه پیش برود زیرا چشم کشورهای دنیا به برگزاری این مراسم است.

وی تاکید کرد: این مراسم باید از نظر کمی و کیفی در تراز خدمات رهبر شهید انقلاب در برابر دشمنان و نمایش امنیت و اقتدار ملی ما باشد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان اظهار کرد: این مراسم به صورت مردمی و متناسب با شأن قائد امت برگزار و تدابیر لازم برای نمایش حضور و شأن استان ولایت‌مدار و صددرصد شیعه لرستان در این مراسم، اندیشیده شود.

پورعلی با تاکید بر پرهیز از موازی کاری و تکثر برنامه‌ها در این زمینه گفت: باید هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام شود زیرا مراسم درون استانی به اندازه پوشش اعزام مردمی، اهمیت دارد و باید اطلاع‌رسانی گسترده از این حوزه صورت بگیرد و به همت رسانه‌ها بازتاب ویژه‌ای داشته باشد.

وی افزود: این رویداد در روزهای ۱۳ تا ۱۸ تیرماه برگزار و براین اساس، مردم مشتاق از تمام استان‌های کشور به شهرهای تهران، قم و مشهد براساس سهمیه تعیین شده، اعزام خواهند شد.

وی ادامه‌داد: روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر این مراسم در تهران برگزار می‌شود. روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه آئین تشییع رهبر شهید انقلاب در استان قم برگزار می‌شود و باتوجه به شرایط جوی این استان، مراسم تشییع از ۵صبح تا ۱۱ صبح برگزار می‌گردد.

به گفته معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، چهارشنبه ۱۷ تیرماه نیز مراسم تشییع در کشور عراق در سه شهر کربلا، نجف و بغداد با حضور خیل مشتاقان رهبر شهید انقلاب برگزار خواهد شد.

پورعلی افزود: پنجشنبه ۱۸ تیرماه نیز آئین تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس برگزار می‌گردد و شعار محوری و لوگو این مراسم نیز عبارت «باید برخاست» می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: در سطح استان و شهرستان‌ها نیز مراسم‌های عزاداری برگزار خواهد شد و ۲۳ طرح و برنامه در کمیته طرح و برنامه‌ریزی با اتکا به ظرفیت‌های فرهنگی لرستان، اقشار، مساجد، ساختار ایلی و طایفه‌ای، بانوان، کودکان و نوجوانان و هیأت‌های ورزشی و…ارائه شده‌است.

پورعلی افزود: مصوبات این جلسه در ده محور ابلاغ خواهد شد و لازم است سناریو واکنش سریع در حوادث یا مشکلات احتمالی در برنامه‌های استانی نیز مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: گزارش دهی روزانه اقدامات کمیته‌ها انجام شود، نظم در اجرا و نمایش شأن رهبر شهید انقلاب در این برنامه‌ها مورد توجه قرار بگیرد و هر برنامه پیوست رسانه‌ای داشته باشد.

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