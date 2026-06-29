در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:
دولت ۷۰ درصد حق بیمه روستاییان و عشایر را پرداخت میکند/ ۲۶۰ هزار نفر در لرستان مشمول بیمه هستند
معاون صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور با تأکید بر اینکه این صندوق یکی از مترقیترین نظامهای بیمهای کشور محسوب میشود، گفت: دولت ۷۰ درصد حق بیمه اعضای صندوق را پرداخت میکند و در استان لرستان نیز حدود ۲۶۰ هزار نفر از روستاییان، کشاورزان و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر همچنان ظرفیت بهرهمندی از این خدمت را دارند.
مهرزاد اکبرپور در گفتوگو با با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر وارد بیستویکمین سال فعالیت خود شده و طی این مدت بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جامعه هدف در سراسر کشور به عضویت این صندوق درآمدهاند.
وی افزود: با وجود اینکه هنوز ۳۰ سال از فعالیت صندوق نگذشته است، اکنون حدود ۲۵۰ هزار نفر از اعضای صندوق در سطح کشور از مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگی بهرهمند هستند.
معاون صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور با اشاره به افزایش مستمریها در سال جاری گفت: علاوه بر افزایش سالانه ۲۰ درصدی مستمریها، با اصلاح فرمولهای محاسباتی، ۱۰ درصد دیگر نیز به مستمریبگیران اضافه شد و در مجموع، مستمری اعضای صندوق ۳۰ درصد افزایش یافته است.
اکبرپور با تأکید بر جامعیت خدمات این صندوق تصریح کرد: تمامی خدمات مورد انتظار از یک نظام بیمه اجتماعی، از جمله بازنشستگی، ازکارافتادگی، مستمری بازماندگان، انتقال سوابق بیمهای و خرید خدمت سربازی در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مزیتهای این صندوق، پرداخت بخش عمده حق بیمه توسط دولت است. اعضا با حداقل آورده میتوانند از پوشش بیمهای برخوردار شوند و دولت ۷۰ درصد حق بیمه آنان را تقبل میکند.
معاون صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور اظهار داشت: در بالاترین سطح درآمدی صندوق، حق بیمه سالانه اعضا حدود هفت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است؛ یعنی بهطور متوسط ماهانه حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان پرداخت میشود، در حالی که دولت بیش از دو برابر این مبلغ، یعنی بیش از ۱۵ میلیون تومان در سال برای هر عضو پرداخت میکند.
وی با اشاره به دسترسی آسان به خدمات صندوق گفت: در حال حاضر یکهزار و ۵۷۶ کارگزاری در سراسر کشور فعال هستند و تمامی خدمات، از ثبتنام تا درخواست بازنشستگی، بهصورت غیرحضوری نیز از طریق سامانه «روستات» در دسترس متقاضیان قرار دارد.
اکبرپور همچنین از مسئولان کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و شوراهای اسلامی خواست برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به این ظرفیت بزرگ ملی همکاری بیشتری داشته باشند و افزود: بسیاری از کشاورزان، دامداران و روستاییان هنوز از وجود این بیمه و مزایای آن اطلاع کافی ندارند و لازم است همه دستگاهها برای معرفی این خدمت ارزشمند پای کار بیایند.
وی درباره ظرفیت توسعه بیمه در استان لرستان نیز گفت: بر اساس برآوردهای انجامشده، حدود ۲۶۰ هزار نفر از روستاییان، کشاورزان و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در استان لرستان واجد شرایط عضویت در این صندوق هستند.
معاون صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور خاطرنشان کرد: در صورت تحت پوشش قرار گرفتن این جامعه هدف، حدود چهار هزار میلیارد تومان منابع و تعهدات دولتی به این بخش اختصاص خواهد یافت و دولت هیچ محدودیتی برای تأمین این اعتبار ندارد.
اکبرپور در پایان تأکید کرد: این ظرفیت بزرگ حمایتی و اقتصادی باید بهطور کامل در اختیار مردم قرار گیرد و همه واجدان شرایط از فرصت بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر برای تأمین آینده و امنیت معیشتی خود بهرهمند شوند.