در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:
نقش صندوق بیمه اجتماعی روستاییان در حمایت از اقشار مولد/ ۱۳۵ هزار نفر از جامعه روستایی و عشایری لرستان تحت پوشش این بیمه قرار دارند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: این صندوق طی دو دهه فعالیت خود توانسته با پوشش میلیونها نفر از جامعه هدف، گامی مؤثر در حمایت از روستاییان، کشاورزان و عشایر و تقویت امنیت اقتصادی و اجتماعی آنان بردارد.
احمد توصیفیان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اهمیت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اظهار کرد: این صندوق طی حدود دو دهه فعالیت توانسته است با احتساب اعضای خانوادهها بیش از ۳ میلیون نفر را تحت پوشش خدمات بیمهای قرار دهد و خدمات گستردهای به مستمریبگیران شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان ارائه کند.
وی با بیان اینکه جامعه هدف این صندوق را روستاییان، کشاورزان و عشایر تشکیل میدهند، افزود: این اقشار از نیروهای پرتلاش و مولد کشور محسوب میشوند و نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی و اقتصادی کشور دارند؛ از این رو حمایتهای بیمهای از آنان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین به یکی از ویژگیهای مهم این صندوق اشاره کرد و گفت: در این صندوق حدود ۷۰ درصد حق بیمه بیمهشدگان توسط دولت و صندوق پرداخت میشود که این موضوع امکان بهرهمندی اقشار روستایی و عشایری از خدمات بیمهای را بیش از پیش فراهم کرده است.
وی با اشاره به اهمیت حیاتی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در تأمین امنیت غذایی و اقتصادی کشور، از فعالسازی ظرفیتهای این صندوق برای جذب نیروهای جوان و پرتلاش در روستاها و عشایر خبر داد.
توصیفیان ضمن تشریح وضعیت موجود صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، گفت: این صندوق متعلق به قشر زحمتکش کشاورزان، عشایر و روستاییان است که نقش بسزایی در زنجیره تأمین امنیت غذایی و اقتصادی کشور ایفا میکنند. بنابراین، حمایت و توسعه پوشش بیمهای این قشر، نه تنها یک اقدام رفاهی، بلکه یک ضرورت استراتژیک ملی است.
وی با تأکید بر جوانگرایی و جذب نیروهای فعال در بدنه این صندوق افزود: با توجه به اینکه بازه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال دارای انگیزه و توانایی بالایی برای فعالیت هستند، میتوانند به عنوان نیروهای نوین در تیمهای بازرسی و کارگزاری این صندوق حضور یابند و به عنوان بیمهپردازان فعال، در گسترش شمول بیمهای جامعه هدف نقشآفرینی کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به زیرساختهای اجرایی موجود در استان، اظهار داشت: استان لرستان دارای ۴۲ کارگزاری فعال در سطح شهرستانها و روستاها است که با بهرهگیری از این ظرفیت، توانستهایم جمعیت قابل توجهی را تحت پوشش بیمه قرار دهیم. هماکنون بیش از ۱۳۵ هزار نفر از جامعه روستایی و عشایری استان لرستان تحت پوشش این بیمه قرار دارند که این رقم حدود ۵۳ درصد از کل جامعه هدف استان را شامل میشود.