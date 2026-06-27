مدیرکل راهداری استان خبر داد؛
ایمنسازی کریدورهای لرستان برای تردد زائران اربعین حسینی و شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای لرستان از اجرای اقدامات گسترده راهداری برای ایمن سازی کریدورهای استان جهت تردد زائران اربعین حسینی و شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید خبرداد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عارف امرایی روز شنبه ششم تیر ماه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با هدف ارتقای ایمنی کریدورهای مواصلاتی و تسهیل در تردد زائران اربعین حسینی و همچنین شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، عملیات گسترده راهداری را از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه اجرا شد ه است.
وی با تأکید بر اینکه تأمین ایمنی تردد کاربران جادهای اولویت نخست مجموعه راهداری است، اظهار داشت: با هدف میزبانی شایسته از زائران و عزاداران، تمامی توان عملیاتی و لجستیکی خود را به کار گرفتیم تا با انجام پروژههای شامل بهسازی و لکهگیری آسفالت، خطکشی و نصب علائم ایمنی، پاکسازی و شانهسازی راهها، آمادهباش راهداران و استقرار ماشینآلات در محورهای پرتردد استان، شاهد ترافیکی ایمن و روان در کریدورهای استان باشیم.
مدیرکل راهداری لرستان در تشریح جزئیات اقدامات انجام شده گفت: گدر حوزه نگهداری راهها، عملیات روکش آسفالت به طول ۹۳ کیلومتر در محورهای مواصلاتی استان اجرایی شده است. همچنین در بخش ایمنسازی، اقداماتی نظیر نصب ۶ کیلومتر نیوجرسی و تهیه و نصب ۸۰ کیلومتر گاردریل با هدف ارتقای ضریب ایمنی جادهها در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به آمار قابل توجه خطکشی و علائم جادهای تصریح کرد: خطکشی ۱۰۵۰ کیلومتر از راههای استان و نصب ۱۵ هزار عدد انواع تابلو و علائم هشداردهنده و اطلاعاتی، گام مهمی در جهت افزایش دید در شب و کاهش سوانح جادهای بوده است.
امرایی در ادامه به بهبود وضعیت روشنایی راهها پرداخت و افزود: در راستای ارتقای ایمنی نقاط حساس، سیستم روشنایی ۲۰۰ کیلومتر از محورهای استان بهروزرسانی شد و در دو نقطه پرتردد «بلوران» و «ورودی زاغه» نیز شاهد احداث روشنایی نقطهای بودیم. همچنین با هدف رفع نقاط پرتصادف که دغدغه اصلی ما در راهداری است، عملیات اصلاح هندسی در دو نقطه حادثهخیز شامل «جلگه» و «گردنه شهید داراب کوشکی» با انجام شد.
وی با اشاره به اهمیت نگهداری ابنیه فنی بهعنوان بازوان اصلی راههای استان خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی، ۵ دستگاه پل احداث و تعریض شد، لایروبی دهانه پلها ۲۰۰ دستگاه انجام گرفت و ۳۳ دستگاه پل تحت تعمیرات اساسی و جزئی قرار گرفتند. همچنین اصلاح ۵۰ سازه تقاطعی و تعمیر حفاظ ۲۰ دستگاه پل، از دیگر اقدامات انجام شده برای حفظ و پایداری ابنیه فنی استان است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای لرستان در پایان تأکید کرد: مجموعه راهداری لرستان با تمام توان و تا حصول اطمینان از ایمنی کامل محورها، به خدمترسانی به زائران و هموطنان عزیز ادامه خواهد داد.