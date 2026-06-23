استاندار لرستان:
باوجود سه جنگ و یک کودتا، کمبود کالا در لرستان وجود نداشت/ وفاق؛ جایگزین منافع فردی و سیاسی
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه وفاق؛ جایگزین منافع فردی و سیاسی گفت: باوجود سه جنگ و یک کودتا، کمبود کالا در لرستان وجود نداشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز سه شنبه دوم تیر در مراسم عزاداریهای سرور و سالار شهیدان در محل استانداری لرستان ضمن آرزوی قبولی عزاداریهای عموم مردم اظهارداشت: این حضور پرشور و معنادار هم استانیهای فرهیخته که طی چهار روز صحن استانداری را به عطر وجودشان مزین کردند، نمایش باشکوه و کمنظیر وفاق و همدلی است.
وی ادامهداد: به عنوان نماینده دولت چهاردهم در استان اعلام میکنیم که دولت و مجموعه استانداری متعلق به مردم است و همه ما خدمتگزار یکایک مردم هستیم، این صحن و محوطه و واحدهای تابعه متعلق به مردم است و فلسفه وجود ما در این جایگاه، بخاطر وجود مبارک مردمی است که توفیق خدمت به واسطه حضور آنها را یافتهایم.
استاندار لرستان بیان کرد: در دولت چهاردهم، وفاق و هماهنگی به نفع مردم در دستور کار قرار دارد و بر همین اساس از همه افراد تأثیرگذار و مسئولان خواستهایم که دوری جستن از منافع فردی و باندی که نفعی برای مردم ندارد را سرلوحه کار قرار دهند.
به گفته شاهرخی، بخشی از اقشار مختلف حاضر در این مراسم افرادی هستند که در جریان شکلگیری انقلاب، جنگ تحمیلی و جبهه، جنگهای اخیر و…همواره پای کار کشور بودهاند و حضور این افراد در کنار نیروهای بسیج، سپاه، ارتش، نیروهای نظامی و انتظامی ونیروهای خدوم امنیتی نویدبخش توسعه استان است.
وی ادامهداد: در یکسال گذشته، سه جنگ و یک کودتا را پشت سر گذاشتیم، مردم با سختیهای زیادی مواجه بودند، شاید در این ایام ساختمان اداری به دلایل امنیتی تعطیل بود ولی کارکنان و مسئولان در ساختمانهای دیگر به ارائه خدمت و پشتیبانی جنگ مشغول بودند.
نماینده عالی دولت در لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به رزم رزمندگان و رقم خوردن بخشی از بیچارگی رژیم صهیونسیتی در پادگان امام علی (ع) گفت: در کنار این رزم ماندگار، حمایت از مردمی که با شور ویژه به خیابان آمدند و رزم رزمندگان را با حضور خود در خیابان تکمیل کردند، بسیار ستودنی است.
شاهرخی گفت: این رزم ستودنی هم طبق اظهارنظر مسئولان و مقامات ارشد کشور است که عنوان کردند همراهی مردم لرستان در این روزها مایه سرافرازی بود.
وی افزود: لازم است که بگوییم جنگ به صورت طبیعی؛ گرانی به همراه دارد هرچند این مطلب، توجیه تورم نیست ولی این جنگ تنها جنگی است که برخلاف تمام جنگها، کمبود کالا در بازار را به دنبال نداشت.
وی یادآورشد: بخشی از اینعدم کمبود هم به علت رعایت و همراهی مردم و تلاش شبانه روزی مسئولان این حوزه رقم خورد.
استاندار لرستان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی فعالیتهای عمرانی تعطیل نشد، در همین خرمآباد اتفاقات خوبی در حال رخ داده و به مثابه یک کارگاه بزرگ با هوشمندی در حال طی مسیر حرکت و توسعه است.
شاهرخی در پایان از مبلغین و مداحانی که طی روزهای اخیر رونق ویژهای به این مراسم دادند، قدردانی کرد و گفت: حضور مادران و خانواده شهدا معنویت ویژهای به این مراسمات بخشید.