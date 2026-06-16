به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار محمدرضا هاشمی‌فر روز سه شنبه بیست و ششم خرداد ماه ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، امنیت، ولایت و فرهنگ ایثار و شهادت را از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی برشمرد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران امروز به برکت خون پاک شهدا، رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و صبوری و استقامت خانواده‌های معظم شهدا، از جایگاهی عزتمند و مقتدر در منطقه و جهان برخوردار است.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل شهدا در صیانت از استقلال، امنیت و آرامش کشور افزود: اقتدار و سربلندی ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف مرهون ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های مردان و زنانی است که در مسیر دفاع از میهن، ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی از جان خود گذشتند.

فرمانده انتظامی لرستان با یادآوری فرمایش تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست»، تصریح کرد: امروز همه ما وظیفه داریم با حفظ آرمان‌های شهدا و ادامه راه پرافتخار آنان، در برابر توطئه‌ها، تهدیدها و هجمه‌های دشمنان با بصیرت، وحدت و اقتدار ایستادگی کنیم.

سردار هاشمی‌فر همچنین با تجلیل از رشادت‌های مدافعان نظم و امنیت خاطرنشان کرد: شهدا با نثار جان خویش، امنیت، آرامش و آسایش را برای ملت ایران به ارمغان آوردند و ما نیز در برابر خانواده‌های معظم شهدا و تمثال نورانی این عزیزان عهد می‌بندیم که تا پای جان پاسدار امنیت، عزت و اقتدار ایران اسلامی باشیم.

وی در ادامه بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در جامعه تأکید کرد و گفت: پاسداشت یاد شهدا و انتقال ارزش‌های متعالی آنان به نسل‌های آینده، ضامن استمرار امنیت، همبستگی ملی و پیشرفت کشور خواهد بود.

در پایان این آیین، با اهدای لوح سپاس و هدایایی از خانواده‌های معظم شهدای انتظامی تجلیل به عمل آمد و یاد و خاطره شهدای امنیت و مدافعان نظم و آرامش کشور گرامی داشته شد.

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